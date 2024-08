NOS Sport • vandaag, 21:36 Enorme gekte rond veelbesproken boksster Khelif: 'Voel me onrechtvaardig behandeld' Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

1:59 Veelbesproken boksster Khelif in tranen naar halve finales

Geschreeuw en geduw, journalisten raken verstrikt in draden en statieven die omvallen. De media vallen zaterdag bij de Olympische Spelen over elkaar heen om een quote op te vangen van de veelbesproken boksster Imane Khelif.

De 25-jarige Algerijnse heeft het na haar de gewonnen kwartfinale in de klasse tot 66 kilogram zwaar met alle aandacht. Ze valt na de zege haar coach in de armen en veegt in de ring de tranen van het gezicht in de North Paris Arena.

Khelif zoekt vervolgens haar weg naar de pers, wordt tussendoor nog medisch gecontroleerd door een official en stapt daarna de mediagekte in. Het is eigenlijk niet te doen, maar ze doet ondanks alle emoties haar verhaal.

Eerste Algerijnse boksmedaille

De boksster is zeker van een medaille. In het olympisch bokstoernooi is er immers geen strijd om het brons en worden er aan de verliezend halvefinalisten twee medailles uitgereikt. "Het voelt goed, omdat dit de eerste boksmedaille ooit is voor een Algerijnse vrouw", vertelt ze emotioneel in al het gedrang aan een journalist van de BBC.

Ik heb jarenlang onder de vlag van de IBA gebokst, maar ze hebben mij onrechtvaardig behandeld. Imane Khelif

De druk op Khelif is enorm geworden sinds ze donderdag wereldnieuws werd na de veelbesproken partij tegen Angela Carini. De Italiaanse gaf toen na 46 seconden op, nadat ze een aantal stoten had geïncasseerd van haar opponente. Carini vond het geen eerlijk gevecht.

De reden van Carini's reactie was dat Khelif bij de WK in 2023 niet door de geslachtstest zou zijn gekomen, net zoals de Taiwanse Lin Yu-ting.

Die test werd toen gedaan door de inmiddels niet meer erkende International Boxing Association (IBA). Het IOC zette die organisatie in juni 2023 buitenspel vanwege corruptie. Het IOC liet Khelif en Ling wel toe tot de Olympische Spelen. De keerzijde: de bokssters ontvangen veel haat op social media.

Khelif vertelt nu dat zich in de steek gelaten voelt. "Ik heb jarenlang onder de vlag van de IBA gebokst, maar ze hebben mij onrechtvaardig behandeld", wil ze kort kwijt over alle ophef die rond haar persoon is ontstaan.

Reuters Imane Khelif (rechts) tijdens haar partij tegen Anna Luca Hamori

Het IBA maakte de controverse eerder nog groter door de uitgeschakelde Carini een bedrag van 50.000 dollar aan te bieden als compensatie.

Het is twijfelachtig of de Italiaanse dit bedrag heeft aangenomen, aangezien Carini tegenover La Gazetta dello Sport spijt heeft betuigd voor haar eerdere reactie. "Als ze van het IOC mag vechten, dan respecteer ik dat. Ik zou Khelif de volgende keer willen omhelzen."

Steun van Bach

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), spreekt zich ondertussen ferm uit tegen de haat die beide bokssters over zich heen krijgen. "We doen niet mee aan een politiek geladen, culturele oorlog", zei hij.

"We hebben twee boksers die als vrouw zijn geboren, die als vrouw zijn opgevoed, die als vrouw een paspoort hebben en vele jaren als vrouw hebben deelgenomen", aldus Bach.

0:47 Gejuich, gejoel en mediagekte bij gevecht van veelbesproken boksster Khelif

Door alle ophef zijn de ogen zaterdag gericht op Khelif en dat is te merken. De Algerijnse komt om 17.30 uur in actie, maar vijf kwartier van tevoren zit de mediatribune al vol. In het sfeervolle boksstadion wapperen ondertussen de Algerijnse vlaggen veelvuldig en fans scanderen de naam van de boksster.

Extra beladen

De wedstrijd is extra beladen geworden omdat Khelifi's tegenstander, Anna Luca Hamori, via social media olie op het vuur heeft gegooid. De Hongaarse zet in aanloop naar de partij op haar Instagram-account een bewerkte afbeelding van een vrouwelijke boksster tegenover een beest.

Hamori post ook een plaatje van twee vrouwen die bij de Eiffeltoren een spandoek vasthouden met de Engelse tekst Save Women's Sport. "Het kan mij niets schelen wat er op sociale media staat. Het is voor ons beiden een zware dag geweest", reageert Hamori zodra ze na de partij wordt geconfronteerd met die afbeeldingen.

AFP Na afloop een onderonsje tussen Imane Khelif (links) en Anna Luca Hamori

"Maar ik heb niets slechts over Khelif te zeggen", aldus Hamori. "Ik respecteer haar, het is niet haar schuld dat ze in deze situatie is beland."

Khelif wordt na een minuut of zeven mediagekte door haar begeleiding naar de kleedkamer gedirigeerd. Haar olympisch boksavontuur gaat immers gewoon nog verder, komende dinsdag in de halve finale.