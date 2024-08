AFP Imane Khelif

NOS Sport • vandaag, 09:19 Veelbesproken boksster Khelif haalt gram na goud: 'Er waren vijanden van mijn succes' Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

"De overwinning behoort toe aan de meest volhardende."

Met die leus op de boarding van het tot boksstadion omgetoverde Court Philippe Chatrier van Roland Garros maakt Imane Khelif een ereronde op de schouders van haar coach. Ze wordt ondertussen met het goud om de nek toegezongen door honderden Algerijnen.

De bovengenoemde uitspraak is van voormalig Franse keizer Napoleon Bonaparte. Nooit opgeven als je succes wil boeken. Toepasselijker kan het bijna niet in de geïmproviseerde boksarena, waar Novak Djokovic vorig week nog zijn eerste olympische gouden tennismedaille won.

De boksster, die de beste was in de klasse tot 66 kilogram, sluit op de late vrijdagavond een van de meest turbulente periodes van haar leven af.

2:59 Algerijnse boksster Khelif wint na alle commotie olympisch goud

De 25-jarige Khelif was de voorbije twee weken veelvuldig in het nieuws na haar veelbesproken eerste-ronde-partij tegen de Italiaanse Angela Carini. De Italiaanse gaf toen na 46 seconden op, waarna de discussie oplaaide of Khelif wel mee mocht boksen bij de vrouwen. Het kostte de Algerijnse veel energie.

"Mijn eer is intact, maar de dingen die op social media werden gezegd, waren extreem slecht. Het heeft impact op de waardigheid van mensen", vertelt Khelif. "Dit is de eerste gouden medaille voor Algerije en de Arabische wereld in het vrouwenboksen. Ik ben ongelooflijk blij."

Bellen met de president

Khelif krijgt nog van een journalist een telefoon tegen haar oor gedrukt. Het blijkt de president van Algerije te zijn. De twee kletsen vervolgens een minuut of vijf. "De president is mijn grootste fan, het was mijn droom en ook zijn droom dat ik het goud zou winnen", legt ze later uit.

De boksster heeft ook nog een boodschap voor de omstreden internationale boksfederatie IBA. Die liet Khelif en de Taiwanese Lin Yu-ting niet meer toe op het WK in 2023 omdat ze niet door een niet nader gespecificeerde test kwamen. Die test zou volgens het IBA moeten aantonen dat beiden aan de criteria van hun vrouwencompetitie voldeden.

Over de test van de IBA is weinig bekend. We weten niets van de aard van de test, wat er is getest en wie er heeft getest.

Genegeerd

"De IBA heeft mij genegeerd, maar ik weet niet waarom. Ik stuur met deze gouden medaille een boodschap naar hen", aldus Khelif, die eerder bij de Spelen van 2021 in Tokio als vijfde eindigde in de klasse tot 60 kilogram.



Ook op de persconferentie krijgt Khelif weer volop vragen over de controverse rond haar persoon. "Ik heb er al genoeg over gezegd, maar ik voldoe aan alle criteria om mee te mogen boksen."

"Ik ben als een vrouw geboren en leef ook het leven als een vrouw. Er zijn ook vijanden, ik noem ze de vijanden van dit succes. Dat geeft mijn gouden medaille nog een speciaal tintje."

Khelif zegt moe en voldaan te zijn na alle aandacht, maar gaat nog niet naar huis. Ze is van plan om morgen nog een kijkje te nemen bij de finale van de 800 meter in atletiek. Haar landgenoot Djamel Sedjati staat in de finale op dit onderdeel.

De boksster wordt vervolgens door haar entourage meegenomen naar de kleedkamer. Even weg van alle camera's en microfoons. Ze hoort dan niet meer dat er buiten de mediazone een klein feest is losgebarsten met ongeveer 150 Algerijnse fans. Een passend slot van een avond waarop een bokkster haar land trots heeft gemaakt.

Verdwijnt boksen op Spelen van 2028? Het is nog steeds onduidelijk of boksen bij de Olympische Spelen in 2028 op het programma staat. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) neemt hier in het eerste halfjaar van 2025 een beslissing over. Het IOC vindt dat de bokssport op zoek moet naar een geschikte bond die het toernooi wil en kan organiseren. Het comité trok in 2023 de licentie in van de internationale boksfederatie IBA om financieel wanbeleid. Het IOC had kritiek op de integriteit van IBA. Het IOC organiseert nu om die reden het olympisch bokstoernooi, maar is niet van plan om dit bij de nieuwe olympische cyclus weer te doen. "Ons standpunt is duidelijk. Het IOC zal geen boksen organiseren in Los Angeles zonder een betrouwbare partner", vertelde IOC-voorzitter Bach vrijdag. De Nederlander Boris van der Vorst richtte vorig jaar een nieuwe internationale boksbond op: World Boxing. Die bond moet nog worden erkend door het IOC.