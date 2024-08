NOS Sport • gisteren, 23:39 Algerijnse boksster Khelif wint na alle commotie olympisch goud

Boksster Imane Khelif heeft olympisch goud in de klasse tot 66 kilogram in de wacht gesleept. De Algerijnse (25) was in de finale een maatje te groot voor de Chinese Yang Liu: 5-0.

De Algerijnse, die is betrokken bij een gendercontroverse, won in de finale op punten van Yang Liu uit China. Khelif werd op de WK van vorig jaar net voor de finale uitgesloten omdat ze de geslachtstest van de boksbond niet zou zijn doorgekomen.

Na haar vlugge zege op Angela Carini in de achtste finales op de Spelen (ze won na 46 tellen) laaide de discussie op of ze eigenlijk wel mee mocht boksen bij de vrouwen.

Reuters Imane Khelif (rood) in actie op de olympische finale

Khelif had daar geen boodschap aan en bezorgde Algerije het tweede goud in Parijs. Ze is tevens de eerste boksster uit Afrika met een olympische medaille.

In de finale was ze oppermachtig. In de eerste ronde raakte ze haar tegenstandster een paar keer flink op het hoofd. Ook daarna was ze duidelijk sterker en dat vond de jury ook. Die koos Khelif unaniem als winnaar.