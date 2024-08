AFP De piranha's

Banksy komt met achtste kunstwerk in acht dagen: 'Maximaal effect'

"Ik vind het prachtig. Ik denk dat hij iets heel leuks toevoegt aan de openbare ruimte", zegt Peter Ernst Coolen "Het is met minimale middelen gemaakt. Dat doet hij heel slim en ik zie dat hij toch een maximaal effect heeft weten te sorteren."

Streetartkenner Coolen reageert op het opduiken van het achtste Banksy-kunstwerk in Londen in acht dagen tijd. De bekendste streetartkunstenaar ter wereld verraste de wijk Charlton met een op een muur aangebrachte neushoorn, die een daaronder geparkeerde oude Nissan Micra lijkt te beklimmen.

Piranha's en pelikanen

Ook de andere zeven kunstwerken die hij in de dagen daarvoor maakte zijn afbeeldingen van dieren, zoals de piranha's in een politiewachthuisje en de visetende pelikanen op de gevel van een visrestaurant.

Hier zie je de andere zeven kunstwerken:

De neushoorn

De pelikanen

AFP

De pelikanen

De apen

De olifanten

De steenbok

"Dat is het mooie van streetart, van die kunstvorm, dat een kunstenaar je anders naar je omgeving laat kijken", zegt Coolen.

Anders dan veel eerder werk van de kunstenaar, van wie de identiteit nog altijd onduidelijk is, heeft deze serie geen maatschappelijke of politieke boodschap.

Het Walled Off Hotel met het slechtste uitzicht ter wereld bijvoorbeeld en het migrantenbootje dat in juni op een popfestival opdook hadden dat wel.

Banksy's migrantenbootje ging op Glastonbury crowdsurfend over het publiek:

0:28 Banksy verrast publiek met crowdsurfend migrantenbootje tijdens Brits festival

"Het gaat bij Banksy vooral om het spotten van de juiste locatie en daar een idee bij te bedenken", zegt Coolen. "Kom er maar op om van een politiehokje een aquarium te maken. Of die huilende wolf voor een schotelantenne. Briljant."

Met die wolf op die schotelantenne liep het slecht af. Nog geen uur nadat Banksy het werk via Instagram had onthuld, werd het gestolen. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met een verkeersbord waarop Banksy militaire drones had aangebracht. "Ja, daar is een markt voor en het levert veel geld op", zegt Coolen. "Er zijn ook redelijk professionele partijen die die kunst van straat halen."

Er zijn meerdere gevallen bekend van eigenaren van woningen of panden die een muurschildering van Banksy voor tonnen hebben verkocht. Coolen vindt dat jammer. "Hij heeft iets gemaakt voor de openbare ruimte hè. Het is ook locatiespecifiek, dat moet je respecteren.

Acceptatie

Banksy heeft volgens Coolen een grote bijdrage geleverd aan de acceptatie van streetart bij het grote publiek, ook in Nederland. Op het terrein van de voormalige NDSM-scheepswerf in Amsterdam is in 2020 het grootste Street Art Museum ter wereld geopend. Dat is in 2015 door Coolen opgericht.

Maar ook daarvoor al konden streetartkunstenaars incidenteel bij gevestigde musea terecht. "En ja, wat je nu ziet is dat heel veel musea zelf muurschilderingen initiëren, waarmee ze deze kunstvorm ook echt omarmen." Een voorbeeld daarvan is het project Museum Murals, een initiatief van het Mauritshuis. Twintig streetartkunstenaars laten op een plek elders in de stad zien wat het museum in huis heeft.

Onbekend

Wie Banksy is, blijft een mysterie. Er gaan geruchten dat muzikant Robert Del Naja van de Britse triphopgroep Massive Attack erachter zit.