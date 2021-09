Half versnipperd Banksy-kunstwerk opnieuw geveild

Het kunstwerk van Banksy dat in 2018 deels door een versnipperaar ging, wordt opnieuw geveild. Het werk waarop een meisje te zien dat naar een hartvormige ballon reikt, werd drie jaar geleden verkocht voor 1,2 miljoen euro.

Vlak na de verkoop destijds was te zien hoe het werk voor de helft versnipperd werd. In de lijst zat een versnipperaar verstopt. Beelden daarvan gingen de hele wereld over. Daarna kreeg het werk de nieuwe titel Love is in the Bin.

"Op die surrealistische avond drie jaar geleden werd ik de toevallige maar zeer bevoorrechte eigenaar van Love is in the Bin", schrijft de onbekende eigenaar in een verklaring van Sotheby's. "Het was ongelooflijk om deel uit te maken van het verhaal van hoe een van de beroemdste kunstwerken ter wereld is ontstaan, maar nu is het tijd om het schilderij los te laten."

Waarschijnlijk is het kunstwerk door de versnipper-actie meer waard geworden, want de opbrengst wordt nu geschat op 4,7 tot 7 miljoen euro. Het schilderij komt op 14 oktober onder de hamer.