EPA

NOS Nieuws • vandaag, 11:51 Kunstwerk Banksy van scheidsmuur Bethlehem duikt op in galerie Tel Aviv

Een kunstwerk dat de Britse graffitikunstenaar Banksy jaren geleden aanbracht op de afscheidingsmuur op de Westelijke Jordaanoever is opgedoken in een galerie in Tel Aviv. Het is onduidelijk hoe het werk, een afbeelding van een rat met een katapult, in de Israëlische stad terecht is gekomen. Het Palestijnse bestuur spreekt van diefstal.

Op de Westelijke Jordaanoever zijn meerdere werken van hem te vinden met kritische verwijzingen naar de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. Daarom ligt de verplaatsing van de afbeelding met de rat naar Tel Aviv erg gevoelig.

Langs militaire controlepost

Banksy maakte het kunstwerk in 2007. Later werd over de afbeelding de tekst R.I.P. Rat gespoten, waarna onbekenden het stuk muur van twee vierkante meter verwijderden en naar een onbekende plek brachten. Een restaurateur heeft de bekladding verwijderd.

Het is nog niet duidelijk hoe het stuk muur uiteindelijk in de Urban Gallery in Tel Aviv kon komen. Het Amerikaanse persbureau AP heeft met de galeriehouder gesproken, maar hij zegt alleen dat hij het van een Palestijn in Bethlehem heeft gekocht. Het werk moet zijn vervoerd met een speciale vrachtwagen, omdat het stuk beton honderden kilo's weegt. En het transport moet zeker één militaire controlepost zijn gepasseerd.

De galeriehouder zegt dat hij aan alle wettelijke voorwaarden heeft voldaan, maar volgens een internationaal verdrag moeten bezettende machten voorkomen dat cultuurgoederen uit bezette gebieden worden verwijderd.

'Illegale handeling'

"Dit is diefstal van eigendom van het Palestijnse volk", zegt een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Toerisme tegen AP. "Dit waren schilderijen van een internationale kunstenaar voor Bethlehem, voor Palestina en voor bezoekers van Bethlehem en Palestina. Dus ze overdragen, manipuleren en stelen, is absoluut een illegale handeling."

De Israëlische galeriehouder zegt dat hij het werk alleen wil tentoonstellen en niet wil verkopen. Banksy heeft nog niet gereageerd op de nieuwe verblijfplaats van zijn werk. Volgens de galeriehouder zou Banksy er blij mee moeten zijn dat zijn politieke boodschap nu in Tel Aviv te zien is.

Over Banksy zelf is nog altijd weinig bekend, maar aangenomen wordt dat hij uit Bristol komt. In zijn kunst verwerkt hij politieke boodschappen.