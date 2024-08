Zesde kunstwerk Banksy in week tijd verschenen

AFP De kat die vandaag verscheen in het Noordwesten van Londen

Voor de zesde dag op rij is in Londen een nieuw kunstwerk van de anonieme graffitikunstenaar Banksy verschenen. In de Londense buitenwijk Cricklewood is een beeltenis te zien van een kat die zich uitrekt.

Banksy plaatste op zijn Instagrampagina een foto van het kunstwerk, dat gemaakt is op een lege aanplakmuur die bestemd is voor reclame. De kunstenaar schreef geen begeleidende tekst bij het bericht.

Dagelijks kunstwerk

Afgelopen week verscheen elke dag een kunstwerk van de graffiti-artiest in de Engelse hoofdstad. Elk kunstwerk heeft het silhouet van een dier. Op maandag onthulde hij op sociale media een afbeelding in de Londense wijk Richmond van een steenbok die op een richel staat. De steenbok lijkt wankel te staan, omdat er steentjes naar beneden vallen.

Dinsdag verschenen uit dichte raamkozijnen twee silhouetten van olifanten die met hun slurven naar elkaar gericht zijn te zien in de wijk Chelsea. Een dag later waren plots drie slingerende apen aan de brug van een metrostation in Oost-Londen te zien.

Donderdag onthulde de graffiti-artiest een wolf op een antenneschotel in de Londense wijk Peckham. Nog geen uur nadat Banksy het werk via Instagram had onthuld, werd de antenneschotel door drie mannen gestolen. Zij werden gefilmd door een getuige, die aangifte deed van de diefstal.

De politie bevestigt een melding te hebben ontvangen van de gestolen satellietschotel, maar heeft nog geen arrestaties verricht. Het onderzoek naar de diefstal loopt nog, meldt de politie. Vorig jaar werd een werk van Banksy op een verkeersbord waarop militaire drones te zien zijn ook gestolen.

Gisteren onthulde de kunstenaar op een muur boven een fish-and-chipsrestaurant twee pelikanen die vissen lijken te eten.

Bij geen van de berichten op Instagram plaatste Banksy een toelichting. Fans van de kunstenaar speculeren over de betekenis van de werken.

Anonieme kunstenaar

Banksy is bekend van verschillende kunstwerken, zoals een schilderij met chimpansees in het Britse parlement en een kunstwerk van een meisje met een ballon, dat nadat het geveild werd zichzelf vernietigde met een ingebouwde versnipperaar. In juni verraste hij het festival Glastonbury met een stunt waarbij een bootje met migranten over de hoofden van het publiek crowdsurfte.

Zijn werken hebben vaker een politieke boodschap. Het werk dat vorig jaar gestolen werd, hing boven de straatnaam 'Commercial Way.' Dat doet vermoeden dat het werk een aanklacht tegen de wapenhandel is.

Wie de wereldberoemde kunstenaar is, blijft een mysterie. Er gaan al jaren geruchten dat muzikant Robert Del Naja van de Britse triphopgroep Massive Attack de man achter Banksy is.