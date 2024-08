AFP Het ingestorte hotel in Kröv, Duitsland

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 17:08 Gewonde vader Urker gezin terug in Nederland

De 26-jarige vader van het gezin uit Urk die ernstig gewond onder het puin van een ingestort hotel in het Duitse Kröv werd gehaald, is terug in Nederland. Hij is met een vliegtuig naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

De man kwam vorige week dinsdag samen met zijn 23-jarige vrouw en hun zoontje van bijna 2 vast te zitten onder het puin. De vrouw en het kind bleven grotendeels ongedeerd en werden de volgende ochtend vroeg bevrijd. De vader zat bekneld en werd later gered.

Sindsdien lag hij in het ziekenhuis in Trier, waar hij in coma werd gehouden. Naast een gebroken arm had hij ook ernstig inwendig letsel opgelopen.

Gespecialiseerd ziekenhuis

De man is vandaag per ambulance naar Luxemburg gebracht en vandaar naar Nederland gevlogen. Zijn vrouw schrijft op sociale media dat de vlucht naar Groningen goed en rustig is verlopen.

De repatriëringsvlucht was nodig omdat de man naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis moest, schrijft Omroep Flevoland. Een ziekenhuis in Aken had naar verluidt geen ruimte, waarna werd gezocht naar een ziekenhuis dichter bij huis.

Inzamelingsactie

Omdat het gezin in eerste instantie niet verzekerd was voor een repatriëringsvlucht, werd afgelopen weekend een inzamelingsactie opgestart. Binnen een paar uur was de gehoopte 20.000 euro binnen, inmiddels is er bijna 60.000 euro ingezameld.

Dit geld lijkt uiteindelijk niet meer nodig te zijn geweest voor de vlucht. De initiatiefnemer achter de actie schrijft namelijk het volgende: "Gelukkig hebben verschillende mensen aangegeven deze kosten te dekken, daar zijn we enorm dankbaar voor."

Wie de kosten voor de vlucht uiteindelijk op zich heeft genomen, is niet bekend. De opbrengsten van de actie gaan volgens Omroep Flevoland naar andere medische kosten en vervanging van spullen die onder het puin in het hotel zijn achtergebleven.

Bij het incident in Kröv kwamen twee mensen om het leven. De slachtoffers werden gisteren tijdens een kerkdienst in de plaats herdacht. Het is nog niet bekend waardoor het hotel is ingestort.