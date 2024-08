Harald Tittel/dpa via AP Iemand wordt uit het gebouw gehaald

NOS Nieuws • vandaag, 07:20 • Aangepast vandaag, 11:53 Doden en gewonden in ingestort Duits hotel, Nederlander zwaargewond

In het Duitse plaatsje Kröv aan de rivier de Moezel is een hotel ingestort. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen, meldt de politie. De reddingsactie is nog in volle gang. Zes mensen zijn uit het hotel gered, een persoon zit nog vast onder het puin.

In het hotel zaten ook drie Nederlanders uit Urk, meldt de krant Het Urkerland. Het gaat om een 23-jarige vrouw, een 26-jarige man en hun kind van bijna 2. De vrouw en het kind werden vanochtend vroeg al onder het puin vandaan gehaald, de man is inmiddels ook gered door de hulpdiensten. Hij zou zwaargewond zijn.

Over de doden is nog weinig bekend, alleen dat het gaat om een man en een vrouw. Volgens de hulpdiensten zijn de twee direct omgekomen door de instorting. Eén van hen kon lange tijd niet gelokaliseerd worden; de hulpdiensten hadden moeite om het pand binnen te komen vanwege instortingsgevaar.

Bouwwerkzaamheden

Gisteren waren er nog bouwwerkzaamheden aan het pand, meldt de brandweer. Of die iets te maken hebben met de instorting wordt nog onderzocht. Het gebouw dateert uit de 17e eeuw, maar in de jaren 80 zijn er twee verdiepingen opgebouwd. Het plafond is van beton om de extra verdiepingen te ondersteunen.

Op beelden is te zien hoe de eerste mensen uit het gebouw worden gehaald:

0:26 Hulpdiensten halen mensen uit deels ingestort hotel in Duitsland

Er is nog steeds instortingsgevaar. "Het is net een kaarthuis dat kan instorten", vertelt een brand- en rampeninspecteur op een persconferentie over de reddingsoperatie. Volgens de publieke omroep Südwestrundfunk (SWR) verloopt die moeizaam, omdat het hotel nog steeds in beweging is. Een verslaggever ter plaatse meldt dat sensoren hebben aangetoond dat het hotel 4 millimeter per uur beweegt.

De hulpdiensten hebben continu contact gehouden met de mensen die in het gebouw vastzaten. Er zijn speciale microfoons geplaats om te kunnen communiceren.

Veertien mensen binnen

Volgens de Duitse politie stortte het hotel gisteravond rond 23.00 uur in. Op dat moment zouden er in totaal veertien mensen binnen zijn geweest. Vijf van hen konden op tijd wegkomen.

Christian Schulz/Foto Hosser/dpa Het hotel is deels ingestort

Op foto's die zijn gemaakt is de ravage goed te zien. Er liggen grote betonblokken en ander puin rond het gebouw. In de directe omgeving zijn 31 mensen geëvacueerd. Zij zijn ondergebracht in een gebouw in de omgeving.

Ook ooggetuigen beschrijven de ravage op de plaats van het hotel. Een verslaggever van de publieke omroep SWR sprak met hen. Zij vertelden dat er rond 23.00 uur een harde knal te horen was, gevolgd door een rookwolk. Een gast vertelde dat hij het toilet gebruikte toen de vloer onder hem instortte. Binnen, in het deel van het hotel dat er nog staat, zit alles vol stof en puin, meldt de omroep.

NOS Kröv ligt aan de Moezel

Het is nog niet bekend waardoor het hotel is ingestort. De politie heeft gevraagd om het gebied zoveel mogelijk te mijden. De wegen naar de stad zijn afgesloten.

Het plaatsje Kröv ligt in de deelstaat Rijnland-Palts en heeft zo'n 2200 inwoners. Het is een toeristenplaats met hotels en campings in een populair wijngebied. Er komen ook veel Nederlanders, omdat het redelijk dicht bij de Nederlandse grens ligt, op zo'n 2,5 uur rijden van Maastricht.