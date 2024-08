Urker gezin blijft nog in Duitsland, vader kan nog niet naar huis

Het Urker gezin dat onder het puin van het ingestorte hotel in het Duitse Kröv vandaag werd gehaald, kan voorlopig nog niet naar huis. De vader is daar nog niet gezond genoeg voor. De 26-jarige man moet onder meer nierdialyse ondergaan, zeggen familieleden tegen Omroep Flevoland .

Dinsdagavond laat stortte een deel van het hotel in, terwijl er veertien mensen in het pand waren. Twee mensen kwamen om het leven.

Bekneld

De vader zat bekneld en werd later gered. Hij werd gisteren rond 11.30 uur uit het pand gehaald. Volgens de familie heeft hij een gebroken arm en een beschadiging aan zijn slokdarm. Ook heeft hij geen gevoel meer in zijn voeten.

Het is nog niet bekend waardoor het hotel is ingestort. Wel is duidelijk dat er dinsdag nog bouwwerkzaamheden waren in het hotel. Een eventueel verband tussen de werkzaamheden en het instorten wordt onderzocht.