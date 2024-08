Reuters Hulpdiensten proberen bij de slachtoffers te komen

NOS Nieuws • vandaag, 14:11 Moeder en kind uit Urk overleefden instorten hotel dankzij omvallende deur

Hulpdiensten noemen het een wonder als ze vanmorgen vroeg een Nederlands jongetje van bijna 2 jaar en zijn moeder (23) levend uit het ingestorte hotel in Duitsland halen. Met zijn slaapzak nog aan wordt het kind door hulpverleners uit de betonnen constructie getild. Zijn moeder volgt niet veel later. "We dachten dat we niemand levend zouden terugvinden", vertelt een van de betrokkenen bij de reddingsoperatie.

Rond 23.00 uur gisteravond klinkt er volgens ooggetuigen een harde knal, gevolgd door een rookwolk in het plaatsje Kröv. De populaire toeristenplek ligt langs de Moezel en is ook geliefd onder Nederlanders, het ligt tenslotte slechts iets meer dan twee uur rijden van Maastricht. Ook het gezin uit Urk, vader, moeder en een kind, is in hotel Reichsschenke Zum Ritter Götz op het moment van instorten.

Twee mensen, van wie de identiteit nog niet is bekendgemaakt, zijn op slag dood. Moeder en zoon uit Urk overleven doordat er een deur op hen valt, zo zou duidelijk worden op een persconferentie. Onder de deur worden ze beschermd tegen de brokstukken. De vader (26) overleeft ook, maar ligt urenlang onder het puin. Hij wordt aan het begin van de middag met verwondingen naar buiten gebracht en is buiten levensgevaar. In de loop van de middag wordt het gezin met elkaar herenigd.

Harald Tittel/dpa via AP Een persoon wordt uit het gebouw gehaald

In Urk is al snel duidelijk dat het gaat om een gezin uit die plaats. De vrouw werkt bij een lokale krant als redacteur en de krant wordt goed op de hoogte gehouden van de situatie. Ook de gemeente wordt geïnformeerd en heeft contact met de familie. "We leven erg mee en we bidden voor de familie van iedereen die eronder terecht is gekomen", laat de gemeente weten aan de regionale Omroep Flevoland.

Een duidelijke oorzaak voor het instorten is er nog niet. Wat wel bekend is, is dat er gisteren nog bouwwerkzaamheden waren. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen de werkzaamheden en het instorten. Het gebouw, dat dateert uit de 17de eeuw, kreeg er in de jaren tachtig twee verdiepingen bij, ondersteund door een betonnen plafond.

Delen van dat plafond liggen met andere brokstukken rond het ingestorte gebouw, is te zien op foto's. Het ooit zo pittoreske en typisch Duitse pand ligt behoorlijk in puin. In de tussentijd doen de hulpdiensten er alles aan om de laatste twee van de veertien mensen die in het pand zaten, te redden. Dat gaat moeizaam vanwege instortingsgevaar. "Maar alle energie gaat uit naar het redden van mensen", aldus een hulpverlener. De verwachting is dat het nog enkele uren kan duren.