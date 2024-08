AFP Hulpdiensten bij de plaats van de instorting

vandaag, 00:49 Alle overlevenden gered uit puin ingestort Duits hotel

Hulpdiensten hebben de laatste overlevende onder het puin van het ingestorte hotel in de Duitse plaats Kröv vandaan gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe is. Bij de instorting dinsdag kwamen een man en een vrouw om het leven.

Reddingswerkers hadden contact met de vrouw die onder het puin lag en konden haar van water voorzien. Er moest een specialistisch bedrijf aan te pas komen om de vrouw te bevrijden. Dat gebeurde uiteindelijk onder applaus van aanwezigen.

Nederlands gezin gered

Een verdieping van het hotel in de Duitse plaats in de westelijke deelstaat Rijnland-Palts stortte dinsdagavond laat in. Daarbij kwamen veertien mensen vast te zitten, onder wie leden van een Nederlands gezin uit Urk.

Woensdagochtend vroeg werden de 23-jarige moeder en het 2 jaar oude zoontje van het gezin gered. Ze overleefden de instorting doordat er een deur op hen viel, zo werd meegedeeld op een persconferentie. De vader (26) lag urenlang onder het puin, maar kon ook worden gered. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar. De moeder liep lichte verwondingen op, het kind bleef fysiek ongedeerd.

De oorzaak van de instorting is nog bekend. Wel is bekend dat er dinsdag bouwwerkzaamheden waren in hotel Reichsschenke Zum Ritter Götz. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen de werkzaamheden en het instorten.