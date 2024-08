ANP Sifan Hassan haalde brons op de 10.000m van het atletiek tijdens de Olympische Spelen.

NOS Nieuws • vandaag, 06:59 Wekdienst 11/8: Hassan in actie op marathon • Slotceremonie in Stade de France

Goedemorgen! Op de laatste dag van de Olympische Spelen maakt Sifan Hassan haar opwachting in de marathon. Het is de eerste keer dat ze die loopt op de Spelen. En de slotceremonie van het sportevenement begint om 21.00 uur in het Stade de France.

Eerst het weer: In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. In de middag zijn er wat stapelwolken, het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 24 tot lokaal 29 graden.

Weerplaza Weerkaart 11 augustus

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

In Parijs vindt om 21.00 uur de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen plaats. Waar de openingsceremonie door de stad en op de Seine werd gehouden, is de sluitingsceremonie in het Stade de France.

Sifan Hassan komt op de slotdag van de Olympische Spelen in actie op de marathon. De bronzen medaillewinnares op de 5 en de 10 kilometer in Parijs maakt haar olympisch debuut op de marathon.

Iedereen met een fiets kan vandaag tussen 11.00 uur en 14.00 uur in Rotterdam het parcours van de derde etappe van de Tour de France Femmes rijden. Het is een van de evenementen die georganiseerd zijn in aanloop naar de wielerwedstrijd die morgen begint met een etappe van Rotterdam naar Den Haag.

Wat heb je gemist?

Het campagneteam van Trump zegt dat een deel van de interne communicatie is gehackt. Het team wijst naar Iran als schuldige, zonder rechtstreeks bewijs te leveren. Eerder kwam Microsoft wel met een rapport waarin wordt gesteld dat hackers met banden met de Iraanse overheid in juni probeerden in te breken in een account binnen Trumps campagneteam. Onderzoekers stelden dat het ging om "een hoge functionaris" binnen het team. Er is geen naam genoemd.

Nieuwssite Politico zegt dat het e-mails heeft gekregen vanaf een anoniem account met daarin documenten van het campagneteam van Trump. "Deze documenten zijn illegaal verkregen van buitenlandse bronnen die vijandig staan tegenover de Verenigde Staten", aldus een woordvoerder van Trump.

Ander nieuws uit de nacht:

Alle lichamen van vliegtuigcrash Brazilië geborgen: Het gaat om 34 mannen en 28 vrouwen, allemaal Brazilianen. Vier slachtoffers hebben een dubbele nationaliteit: drie Venezolanen en een Portugese vrouw.

Curry schiet Frankrijk en Wembanyama naar bed, zeventiende basketbalgoud VS: Door toedoen van Curry werd in het derde kwart van de finale een gat geslagen. Frankrijk weerde zich kranig voor eigen publiek, maar had simpelweg minder wapens dan de geroutineerde prijzenpakkers uit de Verenigde Staten.

Premier Schoof vertrekt eind van de maand uit het Torentje: De premier verzet zich niet langer tegen het besluit van de Haagse burgemeester Van Zanen dat hij eind deze maand vanwege brandgevaar het Torentje moet verlaten.

En dan nog even dit:

Met het einde van de Olympische Spelen in Parijs in zicht staat Nederland op dertien gouden medailles. We hebben ze voor je op een rijtje gezet in onderstaande video.

2:18 De teller staat inmiddels op dertien gouden medailles: nog even nagenieten

