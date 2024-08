ANP Het Torentje

NOS Nieuws • vandaag, 03:40 Premier Schoof vertrekt eind van de maand uit het Torentje

Premier Schoof zal eind van deze maand het Torentje verlaten. Dat heeft hij gezegd in het RTL-programma Humberto à Paris. De premier verzet zich niet langer tegen het besluit van de Haagse burgemeester Van Zanen dat Schoof eind deze maand vanwege brandgevaar het Torentje moet verlaten.

Zouden de ambtenaren en de premier niet vertrekken, dan dreigde de burgemeester met een boete van 100.000 euro per week.

De premier verhuist straks tijdelijk naar de Turfmarkt, het gebouw van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Schoof zegt dat de belangrijkste reden dat ze nog niet weg zijn, is omdat de geplande locatie waar ze naartoe moeten nog niet klaar is. "We hadden geen zin in een tussenoplossing voor een paar maanden, maar dat moet nu gewoon gebeuren."

Staatsgeheimen

Volgens Schoof is er nog wel discussie met de gemeente over staatsgeheimen "omdat een kleine groep medewerkers van ons op het gebied van de nationale veiligheid op zo'n manier moet kunnen werken dat het staatsgeheimveilig is". Schoof zegt dat daar nog geen oplossing voor is gevonden. "Dus daar moeten we echt nog met elkaar over praten."

Tegen presentator Humberto Tan zegt de premier dat in de discussie over het verlaten van het Torentje het niet over zijn persoon moet gaan. "Het is natuurlijk een prachtige plek, maar ik ben verder niet gebonden aan het Torentje."

De andere bewoners van het Binnenhof, onder wie Eerste en Tweede Kamerleden en medewerkers, vertrokken veel eerder al van het Binnenhof. Dit voorjaar werd duidelijk dat het langer zal duren voor zij weer kunnen terugkeren: dat zal op zijn vroegst in 2028 zijn.

De verbouwing van het Binnenhof gaat niet alleen langer duren, maar ook meer kosten dan verwacht. Het gaat om zeker 2 miljard euro, meldde minister De Jonge voor Wonen en Volkshuisvesting in maart.