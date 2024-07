Premier Schoof blijft nog wat langer in Torentje door ICT-problemen

Premier Schoof en een aantal ambtenaren van Algemene Zaken blijven als het aan hen ligt langer in het Torentje en op Algemene Zaken dan gepland. Vanwege de verbouwing moeten ze vanaf volgende week een aantal jaren van de locatie aan het Binnenhof af. Maar een woordvoerder bevestigt berichten in het AD dat de premier nog tot de kerst zal blijven.

Het rijksvastgoedbedrijf heeft volgens de woordvoerder inmiddels een melding gedaan bij de gemeente Den Haag dat niet alle AZ-ambtenaren per 31 juli kunnen vertrekken.

Het is volgens de woordvoeder niet zozeer een kwestie van niet weg willen maar van niet weg kunnen. Sommige medewerkers werken met speciale computersystemen en dat kan nu nog niet veilig op het tijdelijke onderkomen op Binnenlandse Zaken. Het omzetten en aansluiten van de apparatuur is ingewikkelder dan voorzien.

Hogere kosten

Daarna zullen "in fases'" medewerkers naar Binnenlandse Zaken vertrekken. Dat is maar een tijdelijke behuizing, uiteindelijk is het de bedoeling dat het hele ministerie van AZ naar Economische Zaken gaat.