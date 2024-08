Alle lichamen van vliegtuigcrash Brazilië geborgen

Ook hond aan boord

Het 14 jaar oude vliegtuig van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Voepass was voor een binnenlandse vlucht onderweg van Cascavel, een plaats in het zuidwesten van Brazilië, naar Guarulhos, een stad ten noorden van Sao Paulo. Op zo'n 80 kilometer van de luchthaven kwam het toestel in moeilijkheden, waarna het in een woonwijk neerstortte.