Berging neergestort vliegtuig Brazilië begonnen, dodental vastgesteld op 62

Het vliegtuig van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Voepass was voor een binnenlandse vlucht onderweg van Cascavel, een plaats in het zuidwesten van Brazilië, naar Guarulhos, een stad ten noorden van São Paulo. Op zo'n 80 kilometer van de luchthaven kwam het toestel in moeilijkheden, waarna het in een woonwijk neerstortte.

Over de oorzaak van de crash tasten de autoriteiten in het duister. De hoop is dat onderzoek van de zwarte doos daar meer duidelijkheid over geeft. Volgens de Braziliaanse krant O Globo verloor het toestel binnen een minuut 4000 meter aan hoogte. Enkele seconden later volgde de crash. De piloten zouden geen noodsignaal hebben verstuurd.