Campagneteam Trump zegt te zijn gehackt door Iran

De beschuldiging aan het adres van Iran komt een dag na een rapport van Microsoft waarin wordt gesteld dat hackers met banden met de Iraanse overheid in juni probeerden in te breken in een account binnen Trumps campagneteam. Onderzoekers stelden dat het ging om "een hoge functionaris" binnen het team. Er is geen naam genoemd.

'Iraans complot'

"Deze documenten zijn illegaal verkregen van buitenlandse bronnen die vijandig staan tegenover de Verenigde Staten, met als doel om de verkiezingen van 2024 te beïnvloeden en chaos te zaaien in ons democratische proces", aldus woordvoerder Steven Cheung van Trump in een verklaring. Hij waarschuwde media om de documenten niet te verspreiden. "Dan doe je precies wat ze wilden."

"De Iraniërs weten dat president Trump hun terreurbewind zal stoppen, net zoals hij dat deed in zijn eerste vier jaar in het Witte Huis", zei Cheung. Tijdens zijn presidentschap stond Trump op gespannen voet met Iran. Vorige maand meldde CNN dat de VS informatie had over een Iraans complot tegen Trump. Iran spreekt dat tegen.