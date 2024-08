EPA Harris tijdens een rally in Phoenix

NOS Nieuws • vandaag, 20:17 Opstandige 'Republicans for Harris' voeren campagne voor Democraten Rudy Bouma Correspondent VS

Rudy Bouma Correspondent VS



Een groep Republikeinse politici voert uit afkeer van Donald Trump campagne voor de tegenpartij, de Democraten. "Ik vind hem grof, negatief en weinig energiek", zegt Sam Campana, voormalig burgemeester van de stad Scottsdale in Arizona, tegen de NOS. Ze bezocht gisteren in Phoenix een drukbezochte rally van de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris en haar kersverse running mate Tim Walz.

Harris en Walz toeren deze week door vijf swing states: cruciale staten die nog zowel naar de Democraten als naar de Republikeinen kunnen gaan. In de meeste andere staten staat de uitslag al bij voorbaat vast. "Ik vind het te gek hier", zegt de Republikeinse Campana over de Democratische rally. "De vreugde, het fluiten, het is opwindend."

NOS De Republikeinse oud-burgemeester Campana tussen de Democratische Harris-aanhangers

De groep 'Republicans for Harris' wordt mede aangevoerd door burgemeester John Giles van de stad Mesa, ook in Arizona. Hij staat in Phoenix op het podium in een arena vol Democraten. "Ik ben mijn leven lang al Republikein, maar ik herken mijn eigen partij niet meer", zegt hij. "De partij is moreel en ethisch bankroet."

Giles noemt Kamala Harris "de leider die het land verdient". In haar eigen speech bedankt Harris Giles vervolgens omstandig.

De actie van Republikeinen uit Arizona maakt veel los binnen hun partij. "We worden de hoeren van de Democraten genoemd", zegt Campana. "Het is zo kinderachtig en negatief, precies dat is waar ik afstand van wil nemen."

Ik ben het weliswaar niet in alles met Harris eens, maar ik weet dat ze zal vechten voor onze vrijheid. Stephanie Grisham, oud-perschef van Donald Trump

De groep telt volgens de Harris-campagne tachtig prominente Republikeinen. Ook voormalige gouverneurs hebben zich bij de dissidenten aangesloten, net als twee ex-ministers en zestien voormalige Republikeinse Congresleden.

Zelfs de voormalige perschef van Trump, Stephanie Grisham, voert nu campagne voor Harris. "Ik ben het weliswaar niet in alles met haar eens maar ik weet dat ze zal vechten voor onze vrijheid, onze democratie zal beschermen en Amerika met eer en waardigheid zal vertegenwoordigen op het wereldtoneel", aldus Grisham, die ook de stafchef was van Melania Trump.

'Campagne binnen een campagne'

Een aantal van de opstandige Republikeinen is al langer kritisch over Trump. Aanvoerder Giles roemde eerder het economisch beleid van Biden en Harris, dat in Arizona voor duizenden banen zou hebben gezorgd. Campana verkiest op haar beurt het abortusbeleid van de Democraten boven dat van de Republikeinen.

Maar de kandidatuur van Harris heeft hen ertoe gedreven ook actief campagne voor haar te voeren. Het team van Harris noemt de groep "een campagne binnen een campagne".

Trump heeft nog niet gereageerd op Republicans for Harris. Wel viel hij vorig weekend de eveneens Republikeinse gouverneur van Georgia, Brian Kemp, aan. In een tirade van ruim tien minuten noemde hij hem 'Little Brian' en een ontrouwe, matige gouverneur. Kemp weigerde in 2020 een verzoek van Trump om de verkiezingsuitslag te manipuleren in zijn staat.

Wil je meer weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Luister dan naar de NOS-podcast Amerika Kiest, waarin onze correspondenten Marieke de Vries, Rudy Bouma en Ryan Hermelijn je bijpraten over de laatste ontwikkelingen.