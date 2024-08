NOS Sport • vandaag, 00:19 Parijs vandaag: Nageeye en estafetteploeg op jacht naar meer atletiekgoud

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 15. Klik hier voor het volledige programma.

Nog twee dagen en dan zitten de Olympische Spelen erop. Dag vijftien begint om 08.00 met de marathon bij de mannen, waaraan Abdi Nageeye en Khalid Choukoud meedoen namens Nederland.

De ogen zijn gericht op Nageeye, die in Tokio op memorabele wijze het zilver pakte. In de eindsprint moedigde Nageeye destijds zijn goede vriend Bashir Abdi - beiden van Somalische komaf - aan om een laatste inspanning te verrichten en zo het brons te pakken.

De beelden waarop Nageeye gebaarde dat de zichtbaar vermoeide Abdi maar eens even moest opschieten om van die vierde plek te komen, gingen de wereld over. Kan de 35-jarige Nageeye in de straten van Parijs weer voor een sprookje zorgen?

Waterpolosters strijden om brons

De meeste marathonlopers zullen al onder de douche staan als de waterpolosters beginnen aan hun duel om het brons. Om 10.30 uur zijn de Verenigde Staten de tegenstander. Donderdag verloren de waterpolosters in een uiterst spannende halve finale na penalty's van Spanje.

Rond dat tijdstip gaan ook de halve finales in de kanosprint van start. Als duo lukte het Ruth Vorsselman en Selma Konijn gisteren niet om te verrassen in de finale: ze eindigden de race over 500 meter als laatste.

Vandaag hebben ze - ditmaal apart van elkaar - de kans om zich te plaatsen voor de individuele finale, die later op de dag wordt gehouden. Vorsselman begint om 10.40 uur aan de halve eindstrijd, Konijn gaat om 11.00 uur het water op.

In de avond kan de focus naar het atletiek. Te beginnen met Sifan Hassan, die om 18.37 uur gehuldigd wordt. Ze pakte gisteren een bronzen medaille op de 10.000 meter. Het is haar tweede plak van deze Spelen, morgen hoopt ze er ook een op de marathon te pakken.

4:07 Hassan loopt naar tweede medaille in Parijs: brons op 10.000 meter

In het Stade de France is Nederland vervolgens in drie finales vertegenwoordigd. Om 19.35 uur staat Nadine Visser in de eindstrijd van de 100 meter horden, een kwartier later begint hardloper Mike Foppen aan de finale van de 5.000 meter. Zijn route naar de eindstrijd verliep niet bepaald vlekkeloos.

Om 21.14 uur wordt de atletiekdag afgesloten met de finale van de 4x400 meter voor vrouwen. De estafetteploeg bereikte de eindstrijd zonder Femke Bol, die van de bondscoach mocht uitrusten na haar finale op de 400 meter horden. Vandaag doet ze wel mee aan de estafette.

Baanwielrenners weer in actie

In Saint-Quentin-en-Yvelines zitten baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland weer op de fiets, ditmaal op het onderdeel keirin. Hetty van de Wouw hervat het individuele sprinttoernooi, Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip (koppelkoers) komen ook in actie.

Verder staat Anne van Dam in Guyancourt de hele dag op de golfbaan voor de laatste dag van het individuele toernooi, beginnen breakers Lee-Lou Demierre en Menno van Gorp aan hun toernooi en zien we tweelingzussen Bregje en Noortje de Brouwer in de vrije oefening voor duetten. Zij liggen op koers voor een medaille, want gisteren eindigden ze in de technische routine als derde.