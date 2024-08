NOS Sport • vandaag, 11:40 • Aangepast vandaag, 12:26 Atleet Foppen alsnog naar finale op 5.000 meter, ondanks val in slotmeters

Mike Foppen staat ondanks een val in de series van de 5.000 meter in de olympische finale. Foppen struikelde in de slotfase van de race over atleten die voor hem onderuit waren gegaan. De jury heeft alle gevallen atleten toegevoegd aan de finale van zaterdag.

0:34 Foppen ongelukkig onderuit in laatste meters van serie op 5.000 meter

Foppen probeerde in de eindsprint van zijn serie nog naar de top acht te sprinten voor een finaleplaats. De Brit George Mills was de eerste die zijn evenwicht verloor na wat duw- en trekwerk met de Fransman Hugo Hay.

In zijn val nam Mills in eerste instantie de Spanjaard Thierry Ndikumwenayo en Dominic Lobalu (uitkomend voor het vluchtelingenteam) mee. Foppen leek de drie nog te kunnen ontwijken, maar raakte de getuimelde atleten toch met zijn voet.

'Kan hier niks aan doen'

"Ik was aan het jagen, had nog over en opeens vallen er drie man voor me", reageerde de gedesillusioneerde Foppen. "Iedereen die deze race heeft gezien, snapt dat ik een protest ga indienen. Ik hoop dat ze er nog iets mee gaan doen, want ik kan hier niks aan doen", aldus Foppen.

Bekijk hier de reactie van Foppen kort na zijn race, voordat hij werd toegevoegd aan de finale:

1:53 Gedesillusioneerde Foppen: 'Was aan het jagen en opeens vallen ze voor me'

"Het voelt ook lullig om doorgezet te worden omdat ik op mijn bek ben gegaan, ik doe het liever op eigen kracht. Maar ik vind dat ik een plek in de finale verdien door de manier waarop ik heb gelopen", zei Foppen direct na zijn optreden. Op dat moment had de jury hem nog niet aan het startveld van de finale toegevoegd.

'Was gebrand op revanche'

Foppen wilde de herinnering aan de vorige Spelen uitwissen. "Tokio was voor mij een drama, daar moest ik met een blessure uitstappen. Toen was ik ook goed in vorm en zat ik er goed bij."

"Ik was heel erg gebrand op revanche en denk dat ik op eigen kracht door was gegaan." Foppen krijgt nu alsnog een herkansing in de olympische finale, zaterdag om 19.50 uur. Ook Mills, Ndikumwenayo en Lobalu zijn toegevoegd.