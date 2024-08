NOS Sport • vandaag, 10:59 Visser naar halve finales op 100m horden, Tjin-A-Lim en Clarke naar herkansingen

1:48 Visser snel in series 100m horden en probleemloos naar halve finales

Nadine Visser heeft op de Olympische Spelen de halve finales bereikt op de 100 meter horden. Maayke Tjin-A-Lim moet op hetzelfde onderdeel de halve eindstrijd via de herkansingen zien te halen.

Op de 800 meter is Ryan Clarke na een vijfde plaats in zijn serie ook veroordeeld tot de herkansingen.

'Ben geen ochtendmens'

Visser, die vorige maand haar Nederlands record op 12,36 had gebracht, liep een sterke race en deelde de winst daarin met de Amerikaanse Masai Russell. Zij zette net als Visser 12,53 op de klokken.

"Een plek bij de eerste drie moest in principe lukken als ik een normale race zou rennen. Maar het is fijn om meteen te winnen", reageerde Visser. Ze stond overigens niet te springen om deze eerste ronde zo vroeg op de ochtend te lopen.

"Ik ben niet echt een ochtendmens, al ben ik hier wel steeds wel om 7.30 uur wakker. Het is fijn dat de volgende ronde iets later is, dan kan ik iets langer slapen."

2:39 Visser is 'geen ochtendmens' en blij met tijd in de series van 100m horden

Alleen regerend olympisch kampioen Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico en de Nigeriaanse Tobi Amusan (wereldkampioen in 2022) waren sneller dan Visser in de series. De Nederlandse werd drie jaar geleden vijfde in de olympische finale in Tokio.

Tjin-A-Lim, die een persoonlijk record van 12,66 heeft, werd zevende in haar serie in een tijd van 12,98. Via de herkansingen maakt zij nog kans op een plek in de halve finales.

Bekijk hieronder de race en de reactie van Tjin-A-Lim:

De herkansingsronde is op donderdagochtend, op vrijdagavond staan de halve finales op het programma in het Stade France. De finale is zaterdagavond (19.35 uur).

Clarke naar herkansingen

Op de 800 meter finishte Clarke, debutant op de Spelen, als vijfde in 1.45,56, waar slechts de eerste drie lopers in een serie zich direct plaatsten voor de halve finales.

Donderdagochtend krijgt Clarke, net als Tjin-A-Lim, een tweede kans om de halve eindstrijd te bereiken.

2:01 Clarke 'Herkansingen misschien nog wel moeilijker dan een serie'