AFP Gabrielle Thomas

NOS Sport • vandaag, 22:07 In finale zonder Jamaica sprint Amerikaanse Thomas naar goud op 200 meter

Gabrielle Thomas is olympisch kampioen geworden op de 200 meter bij de vrouwen. In de finale in het Stade de France was ze bij afwezigheid van Jamaicaanse sprinters met afstand de snelste in 21,83.

Op de laatste vijf Olympische Spelen werd de 200 meter bij de vrouwen liefst vier keer gewonnen door Jamaica. Titelverdediger Elaine Thompson-Herah was er door een achillespeesblessure niet bij in Parijs.

Haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce trok zich tijdens de Spelen terug, nadat ze tijdens de warming-up een blessure opliep. Ook Shericka Jackson, de op-een-na snelste vrouw ooit op de 200 meter - moest tijdens de Spelen afzeggen met een blessure.

Daardoor liep er geen enkele Jamaicaanse in de olympische finale op de 200 meter. Het eiland is nog altijd zonder gouden medailles in Parijs.

Zilver voor Alfred

Drie jaar geleden bij de Spelen in Tokio pakte de 27-jarige Thomas nog brons. Het zilver ging naar Julien Alfred uit Saint Lucia (22,08). Zij won eerder al de 100 meter in Parijs, wat de eerste olympische medaille was in de geschiedenis van Caribische eiland met nog geen 200.000 inwoners.

Brons was ook voor een Amerikaanse Britany Brown klokte 22,20.