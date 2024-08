Bol voelt als favoriet de druk op haar schouders: 'Maar ook steun vanuit Nederland'

AFP Femke Bol zwaait naar het publiek in Stade de France

"Drie jaar geleden overviel alles me een beetje. Ik kon ineens mee gaan strijden om de medailles. Nu sta ik aan de start als wereldkampioen."

Femke Bol is bezig aan "compleet andere Spelen dan die van Tokio". Als regerend wereldkampioen op de 400 meter horden en de vrouw die de 4x400 meter gemengde estafetteploeg met een imponerende inhaalrace het goud bezorgde, wordt er veel, heel veel van haar verwacht.

Het zorgt ervoor dat de 24-jarige Bol niet meer zo onbevangen is als in Tokio, waar ze brons veroverde. "Onbevangenheid is natuurlijk wel iets heel fijns, maar het wordt gewoon anders. Ik heb nu eenmaal meer meegemaakt, heb nu zo veel meer ervaring. En dat geeft weer meer zelfvertrouwen."

Dat haar palmares de afgelopen jaren flink is uitgebreid, betekent dat er meer druk op haar schouders ligt. "Aan de ene kant voel je dat mensen denken: je bent wereldkampioen, dus je gaat nu goud winnen."

Bol: "Maar aan de andere kant voelt het ook alsof ik heel erg gesteund wordt door de Nederlanders. Ze willen dat ik het heel goed doe. Het voelt vanuit Nederland ook meer als dat ze me willen helpen een medaille te veroveren en niet dat ze straks zeggen 'wat heb je nu gedaan?' als ik met zilver of brons thuiskom."

Bram Peters, die al jarenlang trainer is van Bol, zag al snel dat de Amersfoortse iets bijzonders in zich had. "En dan bedoel ik niet alleen maar fysiek, maar ook de mindset die zij al op heel jonge leeftijd meedroeg: ontzettend gedisciplineerd. Ze maakte toen al keuzes als topsporter. Dat had ik bij vijftienjarige meisjes nog niet eerder gezien."

Peters vindt dan ook dat Bol goed met de druk van buitenaf kan omgaan. "Ze heeft een heel goede manager en daarnaast Laurent Meuwly en mij als coaches die haar daarin kunnen beschermen. Maar het voordeel is dat Femke heel erg down-to-earth is."

Ze is heel erg bezig met wat ze zelf kan doen en waar ze zelf invloed op heeft", legt Peters, die na de Spelen de overstap maakt naar de Vlaamse atletiekbond, uit. "Alle prikkels van buitenaf, ze weet dat het erbij hoort als topsporter, als boegbeeld zelfs tegenwoordig. Maar ze kan het wel parkeren op het moment dat het moet."

En als haar begeleidingsstaf ziet dat het Bol toch even te veel wordt, worden er bewust momenten ingepland dat ze geen persverplichtingen heeft. "De trainingsstages zijn daar bijvoorbeeld heel erg goed voor. Die zijn in het buitenland. In die periodes heeft ze niets gepland staan en hoeft ze alleen maar bezig te zijn met trainen."

Dafne Schippers herkent zich in Bol Net als Femke Bol nu in Parijs kreeg Dafne Schippers bij de Spelen van Rio 2016 te maken met druk van buitenaf. "Maar daar kon ik me altijd wel heel goed voor afsluiten, omdat ik mezelf altijd nog heel veel meer druk oplegde dan anderen konden doen." Hoewel Schippers, die acht jaar geleden zilver haalde op de 200 meter, het nooit echt ervoer als druk, kreeg ze natuurlijk wel mee wat de verwachtingen waren. "Iedereen ging er wel eventjes vanuit dat ik goud zou halen. En daardoor was niks minder dan goud goed genoeg voor de buitenwereld." Schippers herkent zichzelf wel een beetje in Bol en denkt dat de wereldkampioene op de 400 meter horden goed met de druk kan omgaan. "Ik denk dat ze dat onwijs goed doet. Ze sluit zich af van de buitenwereld, focust op zichzelf en op haar voorbereiding."

Peters noemt Bol mentaal heel sterk. "In het begin vond ze het wel lastig om het hoofd koel te houden en nog steeds blijft dat af en toe wel een uitdaging. Ze wordt tegenwoordig overal herkend. Maar gelukkig is ze heel nuchter. Ze vindt het ook leuk en snapt waarom mensen reageren op de manier waarop ze reageren. Ze kan daar heel goed mee omgaan."

En soms voelt Bol plots weer een klein beetje onbevangenheid terugkeren, zoals bij het passen van de TeamNL-kleding voor de Olympische Spelen. "Toen voelde ik me weer even het jonge meisje en van dat soort momenten wil ik dan ook genieten."