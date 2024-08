NOS Sport • vandaag, 11:26 Bol op gemak naar halve finales 400 meter horden, ook Peeters en Jiya ronde verder

3:18 Bol op gemak, Peeters op het nippertje ronde verder op 400 m horden

"Ik ben in vorm", concludeerde Femke Bol zaterdagavond nadat ze de gemengde estafetteploeg naar goud leidde. Een kleine zestien uur later bevestigde ze dat nog maar eens op de 400 meter horden.

Bol en Cathelijn Peeters plaatsten zich voor de halve finales van dinsdagavond, de finale staat donderdagavond op het programma. Op de 200 meter bereikte Tasa Jiya ook de halve eindstrijd.

In de series van haar favoriete onderdeel liep Bol soeverein in 53,39 seconden als eerste over de streep. De 24-jarige Amersfoortse vond het "best moeilijk" om haar ding te doen op de ochtend na de gouden estafette. "Vol zelfvertrouwen, maar ik wil ook niet overmoedig worden. Alles is op safe, daar houd ik niet van. Ik houd van gaan! Ik denk dat dit de zwaarste ochtend was, die heb ik overleefd."

2:18 Bol naar halve finales 400 m horden: 'Op safe, maar ik houd van gaan'

Bol krijgt nog weinig mee van wat haar eindsprint naar het goud los heeft gemaakt. "Ik heb al drie weken geen sociale media meer. Vandaag in het stadion merkte ik het wel. Het voelt alsof heel het stadion achter je staat. Maar ik kan het nog niet helemaal bevatten", zei Bol over de geweldige start van haar Olympische Spelen.

Peeters door op basis van tijd

Cathelijn Peeters eindigde buiten de eerste drie van de eerste serie en moest lang de wachtkamer in. Met 54,84 zat Peeters, ook onderdeel van de gouden estafetteploeg, bij de drie tijdssnelsten die door gaan naar de halve eindstrijd.

"Het was moeilijk om te slapen en vandaag te hergroeperen om te kunnen knallen", zei Peeters, gisteravond reserve bij de gemengde estafetteploeg die goud won. "Heel mooi dat ik een bijdrage kon leveren in de series. Olympisch kampioen? Je blijft het zeggen en ik weet dat het waar is, maar het voelt helemaal niet zo. Hopelijk komt dat morgen als we de medailles mogen ophalen."

2:55 Gouden estafettereserve Peeters door op horden: 'Gisteren was krankzinnig'

Peeters werd in haar serie al snel op achterstand gelopen door Jamaicaanse Rushell Clayton. De sterke eindsprint van de Nederlandse kwam net te laat voor een veilige plek bij de eerste drie.

McLaughlin-Levrone

In de laatste serie liet regerend olympisch kampioen Sydney McLaughlin-Levrone de andere deelnemers ver achter zich. De Amerikaanse leeftijdsgenoot (24) van Bol noteerde 53,60 is de grootste concurrent op de 400 meter horden. Vorige maand scherpte McLaughlin haar wereldrecord aan naar 50,65 seconden.

Kemi Adekoya uit Bahrein, vorig jaar nog tweede achter Bol op de wereldkampioenschappen in Boedapest, is niet van start gegaan.

Jiya

Tasa Jiya plaatste zich comfortabel voor de halve finales op de 200 meter. Vanuit de buitenste baan liep ze met een overtuigend laatste deel naar de tweede plaats in haar serie.

Met een tijd van 22,74 seconden moest Jiya alleen de Britse Daryll Neita (22,39) voor zich laten. De beste drie van elke serie plaatsen zich voor de halve eindstrijd, die maandagavond op het programma staat. De finale is een dag later het slotstuk van de atletiekavond in het Stade de France.

"Ik kan niet veel fout doen, want ik behoor nog niet tot de grote favorieten", zei Jiya. "Maar de grote druk komt van mijzelf. Ik wil laten zien waar ik sta, en dan is er altijd de angst er in de series uit te vliegen."

Jackson niet van start

Het grootste nieuws uit de serie van Jiya was het niet starten van Shericka Jackson. De Jamaicaanse was een van de grote favorieten op de 200 meter.

De 30-jarige atlete vertrok niet okselfris naar Parijs en liet de 100 meter al schieten om zich te focussen op de dubbele afstand. Jackson heeft al vijf olympische medailles, maar nog niet op de afstand waarop zij in 2022 en 2023 wereldkampioen werd.

Ook Marie-Josée Ta Lou ging niet van start in de series. De Ivoriaanse sprinter raakte gisteren geblesseerd in de finale van de 100 meter.

Reuters Julien Alfred

De winnaar van het goud op de 100 meter, Julien Alfred, maakte vanochtend opnieuw indruk. De sprintkampioen uit Saint Lucia liep in de eerste serie van de 200 meter ver voor de rest uit en plaatste zich in 22,41 gemakkelijk voor de halve finales.