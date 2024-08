AFP Sydney McLaughlin

Stade de France maakt zich op voor Bol vs. McLaughlin: 'Niet alsof we koffietjes drinken'

Daar stonden ze, in het overweldigende Stade de France in Parijs, waar het olympisch atletiektoernooi wordt afgewerkt: Femke Bol en Sydney McLaughlin-Levrone. De twee grote favorieten liepen zondagochtend de series van de 400 meter horden.

Slechts twee keer in hun carrière troffen ze elkaar in een direct duel en ook nu zaten ze niet bij elkaar in de serie. Maar als de Nederlandse en de Amerikaanse doen wat er van ze verwacht wordt, komen ze elkaar donderdagavond in de olympische finale eindelijk weer eens tegen.

De eerste keer dat Bol en McLaughlin-Levrone elkaar troffen, was tijdens de vorige Olympische Spelen, drie jaar geleden in Tokio. McLaughlin-Levrone ging er toen met het goud vandoor, Bol liep naar het brons.

ANP 2022: Bol feliciteert McLaughlin

Bij de WK van 2022 volgde de tweede ontmoeting tussen de twee hordenspecialisten. Ook toen was McLaughlin-Levrone Bol te snel af. Bol werd tweede. Sindsdien vochten de twee geen enkel duel meer uit.

Geen koffietjes

"We kennen elkaar niet heel goed", vertelde Bol voorafgaand aan de Spelen van Parijs. "Als atleet ken ik haar natuurlijk wel en als we elkaar zien is het ook prima, maar het is niet alsof ik koffietjes met haar drink. Ik spreek haar niet heel veel."

Bol bekijkt de races van McLaughlin-Levrone wel, al kwam de Amerikaanse dit jaar weinig in actie omdat ze haar eigen plan trok in de voorbereiding. "Het blijft heel mooi hoe zij de hordes kan lopen. En ze loopt echt, écht heel hard. Bijzonder om te zien en daar wil ik dan ook van genieten."

"Ze heeft heel veel snelheid, kan heel makkelijk hard openen. Tegelijkertijd heeft ze een heel goede techniek. Mooi om te zien hoe zij haar passen uitvoert. Ook omdat wij hetzelfde ritme hebben, de veertien passen tussen de horden. Maar ik ben wel een heel ander soort atleet dan zij."

3:18 Bol op gemak, Peeters op het nippertje ronde verder op 400 meter horden

De prestaties van McLaughlin-Levrone, die vorige maand het wereldrecord aanscherpte naar 50,56, motiveert en inspireert Bol om bij de Spelen "in supervorm" te zijn. "Je moet hier echt op je best zijn."

Soepel door de series

In de series waren ze beiden oppermachtig in hun race. Zowel bij Bol als bij McLaughlin-Levrone kwam de concurrentie niet eens in de buurt.

Ze hoefden zeker niet volle bak te gaan. De tijden zeggen daarom nog niet veel, maar een fijn opstekertje is het wel dat Bol met 53,38 de snelste was. Wereldrecordhouder McLaughlin-Levrone klokte 53,60.

AFP Het Stade de France

Dinsdag staan de halve finales op het programma, waarbij de twee wereldtoppers elkaar naar alle waarschijnlijkheid zullen ontlopen. Als er in die halve finales geen gekke dingen gebeuren, dan volgt donderdagavond het grote moment: het derde duel tussen Bol en McLaughlin.

Zondagochtend werd al wel duidelijk dat het publiek voor Bol het hardste applaus in huis heeft, wellicht dankzij haar indrukwekkende inhaalrace bij de 4x400 gemengde estafette die Nederland goud opleverde.