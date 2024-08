NOS Sport • gisteren, 20:34 Bol treft in finale 400 horden de nieuwe McLaughlin: 'Wedergeboren dankzij God'

Bol zonder moeite naar finale 400 horden

Femke Bol en haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone hebben zich zonder moeite geplaatste voor de finale van de 400 meter horden. De finale is donderdagavond.

Regerend wereldkampioene Bol, met 50,95 houdster van het Europees record, kwam in de halve eindstrijd in een tijd van 52,56 over de streep.

De Amerikaanse McLaughlin-Levrone, met 50,65 houdster van het wereldrecord, zette 52,13 op de klokken. Ze ging daarmee als snelste naar de finale die donderdag staat geprogrammeerd.

Cathelijn Peeters finishte in 55.20 en werd uitgeschakeld.

Bol relaxed naar finale op 400m horden: 'Ik heb kunnen sparen, ik ben blij'

"Op bed liggen, veel visualiseren en rustig blijven." Bol wist na afloop van de halve eindstrijd precies hoe ze de 48 uur die haar scheiden tot de belangrijkste wedstrijd uit haar leven ging doorbrengen.

Elders in Parijs, in het onderkomen van der Amerikaanse atletiekploeg om precies te zijn, komt in de aanloop van de finale op de 400 horden de hulp van boven. Daar slaat de zwaargelovige McLaughlin-Levrone de komende dagen met enige regelmaat bijbel open. Bij Psalm 3:4, bij voorkeur. 'Maar U beschermt mij, Heer. U geeft mij kracht, u laat me overwinnen.'

Bijbelstudie

Sinds ze in 2021 kennis maakt met de voormalige American Footballer André Levrone, staat het leven van de atlete in het teken van het geloof. Hij verruilt de keiharde wereld van de Amerikaanse topsport in de NFL na drie jaar voor een bijbelstudie.

Als hij via Instagram kennis maakt met de atlete McLaughlin, verhuist hij van de oost- naar de westkust. Een jaar later trouwt het stel, dat zich aansluit bij de Grace Community Church in Los Angeles.

ANP Sydney McLaughlin-Levrone

Van catwalk naar kerk

Van de catwalk naar de kerk, het blijkt een kleine stap voor het voormalige model McLaughlin. In januari van dit jaar verschijnt haar biografie Far Beyond Gold, Running from Fear to Faith ('Ver voorbij goud, rennend van angst naar geloof').

Een boek waarin haar ontwikkeling van onzeker supertalent tot door hogere machten geleide kampioene op typisch Amerikaanse wijze wordt beschreven. 'Het geloof houdt me geworteld in wat het belangrijkste is. Al het andere vloeit voort uit vertrouwen in God.'

McLaughlin wordt daags na de finale 400 horden pas 25. Toch loopt ze dat nummer al voor de derde keer op de Olympische Spelen.

'Syd the Kid'

In 2016 is ze, op haar zestiende, de jongste atlete van Team USA sinds veertig jaar. Syd the Kid, luidt haar bijnaam. Ze heeft, met 54,15, het wereldrecord junioren in handen en de verwachtingen worden in eigen land flink opgeschroefd.

In Brazilië wordt ze bevangen door faalangst en vecht ze tegen demonen in haar hoofd. In de halve finale van de 400 horden krijgt ze een totale black-out die haar een plek in de eindstrijd kost.

ANP Sydney McLaughlin (links) in actie tijdens de Spelen van Rio

Vier jaar later is ze gegadigde om in Tokio opnieuw aan te treden. Dat de Olympische Spelen vanwege corona een jaar worden uitgesteld, blijkt haar geluk. Ze gebruikt het extra jaar om de overstap te maken naar Bobby Kersee, de vroegere coach van Florence Griffith Joyner. Minder dan twaalf maanden later plukt ze de eerste vruchten van de nieuwe samenwerking. In juni 2021 loopt ze met 51,90 een wereldrecord. Daarmee is ze de eerste vrouw die ooit de barrière van 52 seconden slecht.

Tokio wordt haar toernooi. Op de 400 horden zet ze in het akelig legen Olympisch Stadion opnieuw een wereldrecord op de klok. Met haar 51,46 is ze een maat te groot voor landgenote en titelverdediger Delilah Muhammad (51,58) en Bol (52,03). Daarnaast pakt ze goud op de 4x400 meter.

Getty Sydney McLaughlin met goud in Tokio

McLaughlin pakt een jaar later in het Amerikaanse Eugene met een wereldrecord de wereldtitel ten koste van Bol (50,68 om 52,27). Toch blijft ze het grote publiek vooral een mysterieuze atlete. Starten in de prestigieuze Diamond League is niet aan haar besteed. McLaughlin is niet geïnteresseerd in die reeks en zegt zich jaarlijks slechts op één wedstrijd toe te willen leggen. Het is er debet aan dat Bol en McLaughlin het in Parijs pas voor de derde keer tegen elkaar opnemen.

Parijs wordt de strijd tussen twee supersterren. Bols persoonlijke record staat sinds enkele weken op 50,95. Levrone liep dit jaar voor de vijfde keer een wereldrecord: 50,65. Waren die tijden in dezelfde race gelopen, dan had de Amerikaanse op de finishlijn een voorsprong van 5,92 meter op Bol.

Niet kansloos

Kansloos is Bol echter allerminst. Haar progressie is aanzienlijk. Sinds Tokio 2021 is de Amersfoortse 1,08 seconden sneller geworden. McLaughlin-Levrone verbeterde haar persoonlijke record sindsdien met 0,81 seconden.

Bol loopt Europees record op 400 meter horden vlak voor Spelen

Na een knieblessure, die haar verhinderde deel te nemen aan de WK van 2023 in Boedapest, ving ze begin dit jaar in eigen land haar olympische campagne aan tijdens de Edwin Moses Legends Meet.

Haar eerste hordenrace sinds 2022 raffelde ze af in een tijd van 52,70. Het was haar vijftiende opeenvolgende zege sinds ze zich tijdens de WK van 2019 in Doha tevreden moest stellen met het zilver.

Zowel de zege als de zegen kwam van boven, zei McLaughlin-Levrone. Ze is, zo benadrukt ze, dankzij het geloof een 'zachtmoedig en zachtaardig mens' geworden.

De wereld maakt donderdag kennis met de nieuwe Sydney McLaughlin-Levrone. "Ik ben wedergeboren dankzij God."