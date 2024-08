ANP Anne van Dam

NOS Sport • vandaag, 18:08 Golfster Van Dam na wisselvallige ronde gedeeld veertigste op Spelen

De achttien holes van Le Golf Nationale zijn nog niet de favoriete holes van golfster Anne van Dam. Op de tweede dag van het olympische golftoernooi presteerde de Nederlandse enigszins wisselvallig.

Net als op dag één sloeg ze iets slechter dan het gemiddelde aantal slagen (par) voor de baan van Saint-Quentin-en-Yvelines, veertig kilometer buiten Parijs.

Met 74 slagen (+2) op dag twee staat Van Dam, na haar 75 slagen (+3) op de openingsdag, gedeeld op de veertigste plek (+5). In totaal doen er zestig golfsters mee.

Vrijdag en zaterdag spelen de golfsters de laatste twee ronden. Zoals wél gebruikelijk is bij internationale golftoernooien, vindt er op de Spelen géén halvering (cut) in het deelnemersveld plaats na twee dagen. Van Dam komt morgen en overmorgen dus nog gewoon in actie.

Vier birdies

Van Dam begon de tweede dag prima met een birdie (één slag onder het gemiddelde aantal slagen) op de tweede hole. Maar door een bogey (+1) en double bogey (+2) op hole vier en vijf verspeelde ze die sterke start weer. In de laatste negen holes sloeg ze nog drie keer een birdie, maar ook een bogey en double bogey. Een wisselvallige golfdag.

De Zwitserse Morgane Metraux heeft na twee dagen de leiding (-8), één slag voor de Chinese Yin Ruoning (-7) en de Nieuw-Zeelandse Lydia Ko (-5).

Van Dam zei dat ze op dag één nog last had van het publiek. "Er waren veel mensen, denk ik, die nieuw op een golftoernooi waren. Heel veel telefoons en heel veel geluid. Misschien hoort dat bij de Spelen, maar ik had daar best wel moeite mee."

Golfsoap

Van Dam is de enige golfer namens Nederland in Parijs - en daar ging een hele soap rond Joost Luiten aan vooraf. De beste mannelijke golfer van Nederland had zich samen met Darius van Driel en Dewi Weber op basis van de internationale ranking wel gekwalificeerd, maar sportkoepel NOC*NSF stelde aanvullende eisen.

Luiten vocht dat besluit aan, won een rechtszaak, maar zijn olympische plek was al ingevuld door het Internationaal Olympisch Comité. Een ultieme stap naar sporttribunaal CAS liet hij achterwege. "De charme is er wel van af", zei Luiten.

Van Dam vond de olympische kwalificatie-eisen "nergens op slaan", zei ze in het najaar van 2023. Aan de vooravond van de Spelen vertelde Van Dam dat zij in Parijs graag golfgezelschap had gehad.

"Het is natuurlijk hartstikke jammer hoe alles is verlopen. We hadden gewoon vier spelers naar de Spelen moeten krijgen. Hopelijk staan we in 2028 wel met vier spelers op de Spelen."