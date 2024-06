Golfers Luiten, Van Driel en Weber mogen van NOC*NSF niet naar Spelen, Van Dam wel

De Nederlandse golfers Joost Luiten, Darius van Driel en Dewi Weber mogen niet naar de Olympische Spelen in Parijs, hoewel ze zich via de internationale ranking wel hadden gekwalificeerd. Sportkoepel NOC*NSF stelt echter aanvullende eisen.

Golfster Anne van Dam gaat wel naar Parijs. Zij werd in november 2023 tweede in het Andalucia Costa del Sol Open de España, een prestatie die door het NOC*NSF hoog wordt aangeschreven door het sterke deelnemersveld op dat toernooi.

Het NOC*NSF meent dat Luiten, Van Driel en Weber geen redelijke kans hebben om in Parijs bij de beste acht te eindigen. Dat noemt de Nederlandse Golf Federatie (NGF) in een reactie "teleurstellend."

"De betrokken spelers zijn door de NGF geïnformeerd over het besluit en ook bij hen heerst teleurstelling", schrijft de NGF.

'Belachelijke eis'

Joost Luiten, de beste golfer van Nederland en deelnemer aan de Olympische Spelen in Tokio 2021, zag de beslissing al langer aankomen. In juli 2023 was hij al zeer kritisch op het NOC*NSF, dat hij verweet "vrij weinig verstand van golf" te hebben.