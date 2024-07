ANP

Golfsoap duurt voort, Luiten op reservelijst Spelen: 'Charme is er wel vanaf'

Golfer Joost Luiten leek definitief een streep te hebben gezet door deelname aan de Olympische Spelen, maar nu staat hij toch op de internationale reservelijst.

Dat laat Jan van Merwijk, directeur van de Nederlandse Golf Federatie, weten aan de NOS. "Joost is als eerste reserve gekoppeld aan 21 van de 60 spelers in Parijs. Mocht een van die 21 uitvallen, dan zou Joost alsnog toegang kunnen krijgen tot de Olympische Spelen. Mits hij dat zelf ambieert."

Luiten zelf zegt pas een definitieve beslissing te nemen, mocht hij daadwerkelijk een telefoontje krijgen. "Maar ik heb er zo weinig trek meer in. De charme is er wel vanaf. Ik heb al een vakantie geboekt. Ik acht de kans klein dat er iemand uitvalt. Maar stel dat het zo is, dan zie ik wel hoe het ervoor staat, wanneer het is en waar ik op dat moment ben."

Golfsoap

Het is een nieuw hoofdstuk in de toch al lange soap rond deelname van de Nederlandse golfers in Parijs. Luiten, Darius van Driel en Dewi Weber hadden zich op basis van de internationale ranking wel gekwalificeerd, maar sportkoepel NOC*NSF stelde aanvullende eisen.

Luiten vocht dat aan, won een rechtszaak, maar zijn olympische plek was al ingevuld door het Internationaal Olympisch Comité. Een ultieme stap naar sporttribunaal CAS liet hij achterwege.

Veel duidelijkheid over de gang van zaken heeft golfdirecteur Van Merwijk ook niet. "We hebben gezien dat de internationale golffederatie nu een andere reservelijst heeft laten zien. Ik kan niet uitleggen hoe dat precies werkt, onnavolgbaar."

Van Merwijk zou het begrijpen als Luiten geen trek meer heeft in een olympisch avontuur. "Ik heb daar verschillende verhalen over gehoord. Ook dat hij er wel klaar mee was. Dat kan ik begrijpen na al het gedoe wat het heeft opgeleverd. "

Van Merwijk: "We hebben de afspraak gemaakt met NOC*NSF dat we voor de volgende editie, maar helaas hebben de huidige spelers daar helemaal niks aan, wij als NGF met een voorstel komen om de nationale criteria in te vullen. Wat past bij de golfsport."

Jammer

Golfster Anne van Dam had in Parijs graag gezelschap gehad van een van haar mannelijke collega's. De beste Nederlandse speelster van dit moment komt wel in actie op de Spelen.

"Het is natuurlijk hartstikke jammer hoe alles is verlopen. We hadden gewoon vier spelers naar de Spelen moeten krijgen", zegt Van Dam aan de vooravond van de Dutch Ladies Open. "Dat is helaas niet zo gegaan en hopelijk staan we in 2028 wel met vier spelers op de Spelen."

Volgens de Arnhemse hadden goede prestaties van Nederlandse golfers de sport op de kaart kunnen zetten. "Ik denk dat we, na alles wat er is gebeurd, een medaille hartstikke hard kunnen gebruiken en dat het voor het golf in Nederland zoveel goeds zou kunnen doen."

ANP Golfster Anne van Dam tijdens de Olympische Spelen in Tokio

Van Dam is een van de elf Nederlandse deelneemsters aan het Dutch Ladies Open, dat van vrijdag tot zondag wordt gehouden op de Hilversumsche Golf Club. Het toernooi wordt door veel internationale speelsters gebruikt als voorbereiding op de Spelen.

"Dit toernooi staat voor mij zeker in het teken van Parijs. Ik kan nu nog wat dingen testen en daarna heb ik nog tien volle dagen om me helemaal voor te bereiden."

Medaillekansen

Als het even mee zit, zou Van Dam zomaar met een medaille naar huis kunnen gaan, denkt ze zelf. "Het is eigenlijk een raar, zwak deelnemersveld. Er zijn maar 60 speelsters en je ziet dat de laatste paar speelsters soms nummer 300, 400 van de wereld zijn."

Volgens de 28-jarige golfster maken daarom veel deelnemers kans op eremetaal. "Bij de laatste Spelen zie je dat de nummer 300 van de wereld een medaille wint, dus dat geeft aan dat voor iedereen de kansen open liggen. Ik kijk er naar uit om vier dagen te spelen en hopelijk speel ik op zaterdag mee voor een medaille."