Pro Shots

NOS Sport • vandaag, 11:28 Luiten sleept NOC*NSF voor de rechter: 'Ze hebben daar geen verstand van golf'

Joost Luiten sleept sportkoepel NOC*NSF voor de rechter. De Nederlandse golfer is verontwaardigd over het besluit van de vereniging van sportbonden dat hij niet naar de Olympische Spelen in Parijs mag.

"Ik zal vandaag in de rechtbank de beslissing om mij niet naar de Olympische Spelen te sturen aanvechten", schrijft de 38-jarige Luiten op Instagram. "Wij leggen onze zaak voor aan de rechter en krijgen een onafhankelijk oordeel! Een onafhankelijke kijk op mijn zaak, dat is iets waar ik naar op zoek was en waarvan ik weet dat ik het niet heb gekregen van NOC*NSF!"

Vorige week sprak Luiten zich ook al uit. "Ze hebben daar absoluut geen verstand van golf. Het is gewoon verbijsterend dat ze zeggen dat ik niet in de top acht kan eindigen op de Spelen", schreef hij toen op sociale media.

Al 18 jaar prof

Volgens de criteria van de Olympische Spelen én de internationale golffederatie heeft Luiten zich gewoon gekwalificeerd voor de Spelen, zegt de golfer zelf. Sportkoepel NOC*NSF stelt echter aanvullende eisen.

Luiten miste op deze manier ook al de Olympische Spelen van Tokio in 2021. In 2016 was hij er in Rio wel bij. Toen eindigde hij als 27e.

Luiten: "Ze denken niet dat ik een kans heb om bij de beste acht te eindigen in een veld van zestig spelers, ook al ben ik in de achttien jaar dat ik nu prof ben in bijna 20 procent van de toernooien in de top tien geëindigd. En dat waren toernooien met 156 deelnemers."

Ook golfers Darius van Driel en Dewi Weber mogen niet naar de Spelen. Anne van Dam is de enige Nederlandse golfer die zich geplaatst heeft voor Parijs.