Luiten ook na derde ronde KLM Open hoogst geklasseerde Nederlander

Ontknoping KLM Open live bij de NOS

Op zondag, de slotdag van het KLM Open, is de ontknoping van het toernooi live te zien bij de NOS via een livestream op NOS.nl, die om 17.15 uur begint. Ook is het te volgen in de middaguitzending van Studio Sport.

Op NOS.nl en in de NOS-app verschijnt later op de dag een samenvatting.