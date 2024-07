ANP Joost Luiten

NOS Sport • vandaag, 20:43 • Aangepast vandaag, 22:20 IOC weert golfer Luiten toch van Spelen: 'Word van kastje naar de muur gestuurd'

Er komt maar geen einde aan de soap rondom golfer Joost Luiten. Het Internationaal Olympisch Comité houdt deelname van de Nederlander aan het toernooi in Parijs tegen. Zijn plek is al ingevuld en het IOC is niet van plan het deelnemersveld uit te breiden.

"Het is ongelooflijk", reageert Luiten tegenover de NOS op het nieuws dat hij toch niet naar Parijs mag. "Ik word aan het lijntje gehouden en alle organisaties wijzen naar elkaar."

NOC*NSF laat weten het "uitermate teleurstellend en frustrerend" te vinden voor Luiten.

Luiten had zich volgens de kwalificatie-eisen van de Spelen én de internationale golffederatie (IGF) geplaatst, maar het NOC*NSF stelde aanvullende eisen. De sportkoepel wilde alleen een atleet afvaardigen die bij de eerste acht kan eindigen en dat vertrouwen was er niet.

Daarop besloot het NOC*NSF hem niet af te vaardigen richting Parijs. Dat pikte Luiten vervolgens niet. Hij spande een kort geding aan, kreeg gelijk van de rechtbank en zou alsnog naar de Spelen mogen. Maar nu, een week later, hoort Luiten dat hij toch niet naar Frankrijk mag.

Plek al toegewezen

Het IOC zegt dat de plek van Luiten, die in eerste instantie dus niet werd opgevuld door de Nederlander, al vergeven is aan iemand anders. Een woordvoerder van het IGF zegt dat er nog een poging is gedaan om Luiten toe te voegen aan de speellijst.

"We hebben een uitzondering aangevraagd bij het IOC om het deelnemersveld te vergroten van 60 naar 61 deelnemers, inclusief Luiten. Dat verzoek werd vandaag echter afgewezen door het IOC."

ANP Luiten tijdens de Spelen van 2016 in Brazilië

Luiten noemt de gang van zaken schandalig. "Dan heb je in Nederland je recht gehaald, moet je internationaal nog eens hetzelfde doen. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd."

Volgens de golfer heeft hij aan de eisen voldaan, maar wijst het IOC naar het NOC*NSF, die de plek zou hebben weggegeven door Luiten in eerste instantie niet in te schrijven. "En dan nemen ze het Nederlandse recht niet serieus. Ik ben nu gedwongen om naar het CAS te stappen."

Of Luiten dat ook gaat doen, weet hij nog niet. "Ik bekijk nu de mogelijkheden, maar het gaat lastig worden. Ik moet ook rekening houden met tijd en geld. In Nederland kostte het al klauwen met geld. Je wordt zo financieel leeggetrokken. Bovendien moet ik mijn focus houden op de wedstrijden die ik nu speel."

Alles is al vanaf het begin verkeerd behandeld. Volgens de olympische gedachte is het in ieder geval niet. Joost Luiten

Ook weet de Nederlander niet of een gang naar het CAS kansrijk is. "Ik moet nu de fouten van het IOC bewijzen. Ze zullen misschien wel de regels hebben gevolgd. Alles is al vanaf het begin verkeerd behandeld. Volgens de olympische gedachte is het in ieder geval niet. Er is geen sprake van 'integriteit', 'respect' en 'fair play'."

Feestje voor bobo's

Luiten voelt zich niet serieus genomen in zijn poging om deel te nemen aan de Spelen in Parijs. "Ze willen sporters klein houden. Het is voor een individu bijna niet mogelijk om tegen de bobo's op te vechten. Zolang ze hun feestje maar hebben. Dit zijn de spelletjes waar ze al jaren mee wegkomen."

De golfer zegt na zijn rechtszaak tegen NOC*NSF veel steunbetuigingen te hebben gekregen. "Ik heb uit allerlei landen berichten gekregen van sporters die zeggen: eindelijk iemand die dit doet."

Eerder miste de Nederlandse golfer al de Spelen van Tokio in 2021. In Rio de Janeiro (2016) was hij er wel bij. Toen eindigde hij als 27ste.