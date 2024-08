Van Dam niet tevreden over eerste olympische golfdag: 'Veel nieuw publiek'

Golfster Anne van Dam heeft op de eerste olympische wedstrijddag geen grote indruk weten te maken. De enige Nederlandse vertegenwoordiger tijdens de Spelen op de banen van Le Golf National in het nabij Parijs gelegen Guyancourt, kwam na achttien holes uit op een score van drie boven het gemiddelde (par).

Van Dam kende vooral halverwege de course problemen met drie bogeys en zelfs een double bogey op hole 13 (twee slagen meer dan het gemiddelde). Ze stelde daar nog wel drie birdies (één slag onder par) tegenover, maar dat kon de balans niet voldoende doen omslaan.

Van Dam staat met haar score gedeeld 36ste in het veld van zestig golfsters en dat is niet wat ze vooraf hoopte. "Nee, ik kan niet tevreden zijn met mijn eindresultaat. Het was een beetje van alles en nog wat. Ik heb met vlagen heel goed gespeeld, maar ook wel veel fouten gemaakt."