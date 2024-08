Mexico nodigt Poetin uit voor inauguratie van nieuwe president

De Russische krant Izvestia kwam op basis van informatie van de Mexicaanse ambassade in Rusland als eerste met het nieuws. Ook het Russische staatspersbureau Tass en Mexicaanse media berichtten daarna over de uitnodiging.

"De Russische president zal beslissen of hij zelf aan de ceremonie zal deelnemen of een andere hoge functionaris zal aanwijzen om dit namens hem te doen", citeert Izvestia een vertegenwoordiger van de Mexicaanse ambassade. De EU stelde onlangs sancties in tegen de krant vanwege het verspreiden van Russische propaganda.

Arrestatiebevel

Afgelopen jaar vaardigde het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel uit tegen Poetin in verband met het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne na de Russische invasie van begin 2022 in het buurland.

Rusland is geen lid van het ICC, Mexico wel. Dat betekent in theorie dat Mexico Poetin bij een bezoek aan het land zou moeten arresteren. In Zuid-Afrika, ook ICC-lid, had zich vorig jaar eenzelfde situatie voor kunnen doen. Daar bleef Poetin, die een bezoek zou brengen aan het land, uiteindelijk weg.