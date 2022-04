Zo kijken ze buiten het Westen naar Rusland en de oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne woedt nu twee maanden. In Amerika en Europa is de inval in Oekraïne vanaf het begin scherp veroordeeld. Zo gingen twee weken geleden EU-lidstaten nog akkoord met een nieuwe pakket sancties tegen Rusland. En dinsdag hielden leiders van de EU, de NAVO en de G7 nog een videoconferentie over de situatie in Oekraïne - allemaal om Rusland verder onder druk te zetten.

Maar buiten de westerse wereld is de toon over Rusland vaak een heel andere. Dat geldt niet alleen voor China en India, maar ook voor landen in het Midden-Oosten Afrika en Zuid-Amerika. Vijf NOS-correspondenten over de blik op Rusland vanuit hun land of regio.