Bengaalse premier Hasina stapt op na weken van massaal protest

Buitenlandredacteur Devi Boerema:

"Sheikh Hasina zou nu samen met haar zus vertrokken zijn per helikopter naar India. Dat zij voor dat buurland kiest is niet geheel onverwacht. India steunde in 1971 de onafhankelijkheidsoorlog tegen toenmalig West-Pakistan. De vader van Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, was een van de voornaamste strijders in de oorlog en de eerste premier van een vrij Bangladesh.

De vraag is nu hoe de komende tijd eruitziet. Of het geweld op straat nu zal gaan liggen na Hasina's vertrek. Demonstranten in Bangladesh zijn voorzichtig optimistisch. Dat ze nu vertrokken is hadden velen niet zien aankomen. Er zijn vaker studentenprotesten geweest die uiteindelijk door Hasina met harde hand zijn neergeslagen.

Ook dit keer deinsde ze niet terug voor het gebruik van geweld tegen de studenten. Dit keer werd het protest toch breder gedragen onder de bevolking en de studenten waren bereid hun leven te geven voor een Bangladesh zonder haar.

Er moet nu een interim-regering worden opgezet die nieuwe open verkiezingen moet gaan organiseren. Ook willen internationale organisaties, zoals de VN, onderzoek naar de mogelijke mensenrechtenschendingen onder Hasina tijdens de protesten van afgelopen weken."