AFP Het leger probeert de rellen de kop in te drukken

NOS Nieuws • vandaag, 18:57 • Aangepast vandaag, 19:32 Zeker 174 doden en 2600 arrestaties geteld tijdens protesten in Bangladesh

In Bangladesh zijn tijdens de recente protesten zeker 174 doden gevallen en bijna 2600 mensen opgepakt. Dat concludeert persbureau AFP na een telling. Jongeren protesteren al weken tegen de ongelijkheid. Sinds vorige week grijpt de politie hard in.

De protesterende studenten zijn het niet eens met de manier waarop de banen bij de overheid worden verdeeld. Meer dan de helft van alle overheidsbanen is gereserveerd voor bepaalde groepen. Zo gaat een derde deel naar familie van veteranen die in 1971 streden voor onafhankelijkheid van het land.

De wet was in 2018 afgeschaft, maar het hooggerechtshof besloot dit jaar de regel toch weer in te voeren, tot grote onvrede van de studenten. Zij maken daardoor minder kans op een goedbetaalde overheidsbaan, terwijl de jeugdwerkloosheid hoog is.

Na het uitbreken van de rellen bepaalde het hooggerechtshof zondag dat het percentage gereserveerde banen omlaag moet. Studenten zijn het daar niet mee eens. Ze willen dat de regel volledig wordt afgeschaft.

AFP Activisten protesteren tegen het harde ingrijpen van de overheid

De betogers eisen verder dat premier Sheikh Hasina haar excuses aanbiedt en dat de universiteiten weer opengaan. Die gingen woensdag dicht vanwege de onrust in het land. Maleisië evacueerde vandaag 123 burgers in reactie op de onrust in Bangladesh. Het ging vooral om studenten.

Een protestleider had de regering zondag een ultimatum gesteld om aan de eisen tegemoet te komen, maar hij zei niet wat er zou gebeuren als de deadline niet werd gehaald. Het ultimatum zou vandaag aflopen, maar is met 48 uur verlengd.

Avondklok en internetblokkade

Bij de rellen werden auto's en gebouwen gesloopt en in brand gestoken. Ook werden een gevangenis en een tv-station bestormd en raakten demonstranten slaags met de politie.

De regering nam diverse maatregelen om de protesten de kop in te drukken. Zo zijn militairen ingezet en is een avondklok ingevoerd. Ook zijn publieke bijeenkomsten verboden en is er een internetblokkade. Volgens een legerchef is de situatie inmiddels onder controle.

Nu de rust enigszins lijkt teruggekeerd, heeft de regering aangekondigd om bepaalde maatregelen te versoepelen. De avondklok is beperkt en internet is vanavond weer deels beschikbaar.