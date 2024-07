Hoogste staat van paraatheid in Bangladesh vanwege studentenprotest

In Bangladesh is voor het hele land de hoogste staat van paraatheid afgekondigd vanwege de gewelddadige botsingen tussen studenten en de politie.

In de hoofdstad Dhaka bestormden studenten en sympathisanten het gebouw van de staatstelevisie, richtten daar vernielingen en stichtten op meerdere plekken brand. Het ministerie van Informatie zegt tegen de BBC dat de medewerkers het pand hebben verlaten en dat de uitzendingen zijn gestopt.

"De situatie was zo beroerd dat we wel moesten vertrekken", zei een journalist van de zender tegen de Britse omroep. "Sommige collega's zaten binnen vast. Ik weet niet hoe het met hen is afgelopen."