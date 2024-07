AFP De protesten in Dhaka op 19 juli

NOS Nieuws • vandaag, 12:45 • Aangepast vandaag, 13:30 Hof Bangladesh: minder overheidsbanen naar familie veteranen

Het Hooggerechtshof in Bangladesh heeft vandaag de controversiële wet over overheidsbanen voor een deel geschrapt. Het hof oordeelde dat het quotum, waarbij een derde van de banen bij de overheid naar familie van veteranen gaat, terug moet naar vijf procent. De wet leidde afgelopen week tot protesten waarbij tientallen doden vielen.

Het gaat om veteranen die in 1971 hebben gevochten in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Pakistan. Een groot deel van de jongeren in Bangladesh vindt de wet oneerlijk. Ze maken minder kans op een goedbetaalde overheidsbaan, terwijl de jeugdwerkloosheid hoog is.

Het hof heeft nu geoordeeld dat het 'veteranenquotum' omlaag moet. De banen die overblijven moeten worden bijna allemaal verdeeld onder de rest van de inwoners, "op basis van prestatie". Twee procent gaat onder meer naar leden van etnische minderheden.

Uitgaansverbod

Het systeem was in 2018 al eens opgeschort, ook na studentenprotesten, maar afgelopen maand maakte het gerechtshof die beslissing ongedaan. Dat leidde tot nieuwe protesten, eerst in de hoofdstad Dhaka. Daar sloeg de vlam in de pan toen leden van een studentenafdeling van de partij van premier Hasina demonstrerende studenten aanvielen. De protesten sloegen daarna over naar andere delen van het land. Auto's en gebouwen werden gesloopt en in brand gestoken, een gevangenis werd bestormd en demonstranten raakten slaags met de politie.

De regering van premier Sheikh Hasina riep de hulp van het leger in en kondigde de noodtoestand af. Ook werd een avondklok ingesteld en sloot de overheid de internet- en telefoonverbindingen af. Of de uitspraak van het hof daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is nog niet bekend.

Niet stoppen

De uitspraak van het hof is voor veel studenten geen directe aanleiding om te stoppen met demonstreren. Een woordvoerder van de belangengroep Students Against Discrimination, een van de groepen die de protesten organiseren, laat weten pas te stoppen als alle eisen zijn ingewilligd.

Zo willen ze onder meer dat een aantal ministers aftreedt en dat de opgesloten studenten worden vrijgelaten. De minister van Binnenlandse Zaken van Bangladesh zei tegen persbureau AFP dat de avondklok blijft tot "de situatie is verbeterd".