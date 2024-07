Tientallen doden bij studentenprotesten in Bangladesh, internet platgelegd

Zuid-Aziëcorrespondent Aletta André:

"Inmiddels zijn de betogers ook woedend over het politiegeweld. Meerdere studenten werden gedood door agenten die naast rubberen kogels en traangas ook vuurwapens gebruikten. Hasina sprak over 'moord' en beloofde de daders aan te pakken, maar veel betogers zijn hier niet door overtuigd en beschuldigen haar regering ervan de politie aan te zetten tot dit geweld.

Een aanbod van de regering om met de studenten te praten wordt gezien als 'too little, too late'. Het is bekend dat Hasina's partij voorstander is van de reserveringen. De rechtbank wordt niet als onafhankelijk van de regering gezien. Dat de regering de beslissing aan de rechtbank zegt over te laten is dan ook niet genoeg om de protesten te stoppen."