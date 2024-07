Duizenden mensen gearresteerd in Bangladesh, toch gaan protesten door

Duizenden studenten in Bangladesh dreigen vervolgd te worden voor hun deelname aan landelijke protesten de afgelopen weken. Wat begon als vreedzaam protest tegen overheidsbeleid sloeg snel om toen politie en leger met geweld ingrepen. Daardoor kwamen zeker 150 mensen om het leven.

Het lijkt erop dat premier Hasina nu met massale arrestaties nieuwe protesten tegen haar regering wil voorkomen. In minder dan een week tijd zijn er bijna tienduizend studenten vastgezet.

"Dit zijn gewone mensen die nu opgepakt worden. Volgens Hasina zijn ze van de oppositiepartijen, maar dat klopt niet, we zijn gewoon studenten", zegt Raiyan van 22 jaar, student aan de North West Universiteit in Dhaka.

Groeiende zorgen

Internationaal groeien de zorgen over de manier waarop premier Hasina en haar partij omgaan met kritische stemmen. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty gebruikt Hasina de studentenprotesten om de oppositie uit te schakelen en zijn de arrestaties politiek gemotiveerd.

De EU legt onderhandelingen die gepland stonden voor september over een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van economie en democratie stil.

Quotum protest

De protesten begonnen half juli vreedzaam toen studenten van Dhaka Universiteit met spandoeken de straat op gingen om hun onvrede over een nieuw banenquotum kenbaar maakten.

Dertig procent van de populaire overheidsbanen zou gereserveerd worden voor familieleden van strijders in de onafhankelijkheidsoorlog van 1971. Studenten vreesden dat het hierdoor nog moeilijker zou worden om aan een baan te komen. De werkloosheid onder jongeren is met 15 procent al hoog in Bangladesh en studenten hebben daardoor weinig toekomstperspectief.