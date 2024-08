Brandweerman omgekomen bij bestrijden van aanhoudende natuurbranden Canada

Bij het blussen van de aanhoudende natuurbranden bij Jasper in Canada is een brandweerman om het leven gekomen. De man van 24 uit Calgary kwam onder een omvallende boom terecht.

Volgens de politie was hij gestationeerd bij het brandweerteam van de Rocky Mountains, een groep van zo'n 700 brandweermensen die de branden in de omgeving van Jasper bestrijden. Jasper is een populaire toeristenstad in de provincie Alberta.