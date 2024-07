AFP Rookwolken bij het Jasper National Park in Canada

NOS Nieuws • gisteren, 23:57 Een op drie gebouwen in Jasper verwoest door bosbrand

De grote bosbrand in het Jasper National Park heeft ruim 30 procent van alle gebouwen in het dorp Jasper verwoest, melden de Canadese autoriteiten.

De Canadese Rocky Mountains worden sinds maandag geteisterd door tientallen bosbranden, waarvan een de bebouwing van Jasper in de provincie Alberta bereikte. Het dorp ligt in het gelijknamige nationale park, dat jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers trekt en op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.

Ongeveer 20.000 toeristen en 5000 bewoners zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Een gebied van zo'n 360 vierkante kilometer is tot nu toe door de branden vernietigd.

De branden werden veroorzaakt door bliksem en konden zich door sterke wind in korte tijd over grote gebieden verspreiden. Volgens een woordvoerder van overheidsorganisatie Canada Parks zit er "geen gereedschap in onze gereedschapskist om met dit soort branden om te gaan". De branden zijn moeilijk te bedwingen door de grote hoeveelheden vuur, rook en harde wind.

Regen helpt

Honderden brandweermensen vanuit de hele wereld zijn naar Canada gereisd om hun collega's te helpen de branden te bestrijden. De brandweer probeert ook een belangrijke oliepijpleiding te beschermen, die tussen de stad Edmonton en de Canadese westkust loopt. Het lijkt er nu op dat deze pijpleiding nog niet beschadigd is.

De brandweermensen worden in hun bluswerk geholpen door regenbuien, die op donderdag tussen de 10 en 15 millimeter neerslag opleverden. Ook is de temperatuur lager, waardoor beheerder Canada Parks verwacht dat het vuur de komende dagen niet hard oplaait.

Toch benadrukken de autoriteiten dat de branden nog niet onder controle zijn en dat het nog niet veilig is om naar het gebied te reizen. Er worden hogere temperaturen verwacht die ertoe leiden dat het vuur weer verder kan verspreiden.

De Canadese premier Trudeau zei eerder dat de overheid alle zeilen bijzet om hulp te bieden. "We sturen goederen van het Canadese leger, evacuatieondersteuning en andere vormen van noodhulp en we coördineren de bluspogingen en een luchtbrug. Alberta, we steunen jullie."

Ook bosbranden Verenigde Staten

In de staat Californië in de Verenigde Staten zijn grote gebieden door onbeheersbare branden in de as gelegd. Deze zijn vermoedelijk veroorzaakt door een man die een brandende auto in een ravijn duwde. Hij werd donderdag gearresteerd.

Ook in de Amerikaanse staten Oregon, Idaho en Alaska zijn er bosbranden, met verwoestingen van gebouwen, evacuaties en wegafsluitingen als gevolg. Het is nog niet bekend wat de oorzaken van deze branden zijn.

In Oregon is een vliegtuig dat hielp met het blussen van branden neergestort. De piloot was de enige persoon aan boord. Hij heeft de crash niet overleefd.