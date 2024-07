Reuters Rook stijgt op boven het Canadese dorp Jasper

NOS Nieuws • vandaag, 03:30 Ook Nederlanders geëvacueerd vanwege bosbranden Canada: 'Binnen een kwartier weg'

In de Rocky Mountains, een bergketen die deels in Canada ligt, woeden al dagenlang tientallen bosbranden. Zo'n 25.000 bewoners en toeristen in Jasper National Park zijn geëvacueerd. Vooral in het dorp Jasper is de schade enorm.

De Nederlandse Jet van den Boom behoort samen met haar moeder en broertje tot de duizenden toeristen die het dorp maandagavond halsoverkop moesten verlaten.

"We kregen rond 22.00 uur een sms van de Canadese overheid met het bericht om zo snel mogelijk te vertrekken", zegt Van den Boom. "Binnen een kwartier hadden we onze spullen ingepakt en vertrokken we met de auto." Toch duurde het uren om het dorp te verlaten. "Iedereen wilde zo snel mogelijk weg. In 3,5 uur tijd hebben we slechts 5 kilometer afgelegd."

Deze noodmelding werd naar de bewoners en toeristen gestuurd:

Jet van den Boom De noodmelding die ruim 25.000 mensen in het Jasper National Park kregen

Volgens Van den Boom verliep de evacuatie, ondanks de lange files, redelijk rustig. "De noodmelding kwam gelukkig op tijd, want vanuit de auto zagen we de brand en donkere rook snel dichterbij komen."

Ook Jan Diebels was met zijn gezin op vakantie in Jasper. Het gezin werd compleet verrast door de noodmelding. "De kinderen lagen op bed en mijn vrouw en ik waren net van plan om te gaan slapen", zegt Diebels. "Omdat twee van de drie toegangswegen van en naar Jasper waren afgesloten, was de file om het stadje te verlaten gigantisch lang."

Grote delen in de as

Het vuur heeft een deel van Jasper volledig in de as gelegd. De premier van de provincie Alberta, Danielle Smith, spreekt in Canadese media van "de grootste nachtmerrie voor iedere gemeenschap".

De eerste schattingen zijn dat zo'n 30 tot 50 procent van het dorp is getroffen. "Het gaat een grote wederopbouwoperatie worden", aldus Smith.

De Canadese premier Trudeau belooft dat de overheid alle zeilen bijzet om hulp te bieden. "We sturen goederen van het Canadese leger, evacuatieondersteuning en andere vormen van noodhulp - en we coördineren de bluspogingen en een luchtbrug. Alberta, we steunen jullie."

De verwoesting is groot:

0:39 Deel Canadese stadje Jasper in as door bosbrand

Nadat Diebels en zijn gezin het dorp veilig hadden verlaten, reden ze heel de nacht door naar een veiliger plek. "Langs de wegen stonden geparkeerde auto's van mensen die de stad waren ontvlucht en de nacht noodgedwongen in de auto moesten doorbrengen."

Diebels en zijn gezin vervolgen hun rondreis door Canada, maar houden de berichtgeving over de bosbranden nauwlettend in de gaten. "We blijven, maar gaan goed voorbereid de weg op. Op sommige plekken is geen telefoonsignaal en de afstand tot een tankstation is soms honderd kilometer. Daarom hebben we een jerrycan gekocht om altijd extra brandstof bij ons te hebben."

Van den Boom schrikt van de beelden uit het verwoeste dorp. "Volgens mijn oom, die hier in Canada woont, zijn we een van de laatsten die het stadje in originele staat hebben gezien."

Park blijft gesloten

Op de website van Jasper National Park is te lezen dat alle bewoners, bezoekers en hulpverleners het gebied op tijd konden verlaten. Volgens het park is afgelopen nacht een beetje neerslag gevallen, maar heeft de regen "niet voldoende effect gehad". De bosbranden zijn nog altijd niet onder controle.

Het park blijft voorlopig gesloten. Bezoekers die tot 6 augustus een verblijf geboekt hadden, krijgen hun geld terug.

Slechte luchtkwaliteit

De milieudienst van de Canadese overheid waarschuwt voor een slechte luchtkwaliteit als gevolg van de bosbranden, meldt nieuwsmedium CBC. In grote delen van de provincies Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba en de Northwest Territories is sprake van rook en smog.

Het Jasper National Park trekt jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. Sinds 1984 staat het park op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Canada niet aangescherpt. Wel wordt gemeld dat bosbranden in het land steeds vaker voorkomen. Reizigers wordt aangeraden om lokale media goed in de gaten te houden.