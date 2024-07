Reuters De schade is groot in het Canadese dorp Jasper

NOS Nieuws • vandaag, 01:37 Brand in Canadese dorp Jasper onder controle, natuurgebied nog in gevaar

De natuurbrand in het Canadese dorp Jasper is onder controle. Het dorp is voor een deel verwoest door de brand. Volgens de provincie Alberta is het vuur in het omliggende natuurgebied nog lang niet in bedwang.

Volgens deskundigen is het de grootste natuurbrand in het gebied in honderd jaar. De brand ontstond een week geleden door blikseminslag. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

"De teams blijven volop bezig verspreiding van vuurhaarden naar bebouwing en belangrijke infrastructuur te voorkomen", zegt een woordvoerder van Parcs Canada, de organisatie die de nationale parken in het land beheert. De lokale brandweer krijgt hulp van brandweermensen uit Mexico, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.

Jasper wordt gezien als een van de mooiste natuurgebieden in Canada. Jaarlijks komen er zo'n 2,5 miljoen toeristen naar de plaats in Alberta. 25.000 mensen die deze week in Jasper verbleven, zijn geëvacueerd, onder wie ook een groep Nederlanders.

Een derde gebouwen verwoest

Ongeveer een derde van de 1100 panden in Jasper is door de brand verwoest. Daarbuiten is al 32.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. De autoriteiten houden er rekening mee dat het maanden kan duren voordat het vuur gedoofd is.