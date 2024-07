NOS Nieuws • vandaag, 06:46

Één derde van Canadese dorp Jasper verwoest door brand

De natuurbrand in het Canadese dorp Jasper is onder controle. Ongeveer een derde van Jasper is door de brand verwoest. En daarbovenop is ook nog eens 32-duizend hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.