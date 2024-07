ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:05 Boeing boekt verlies van bijna 1,5 miljard, kondigt nieuwe topman aan

Vliegtuigbouwer Boeing is in de afgelopen drie maanden diep in de rode cijfers gedoken. Het Amerikaanse bedrijf maakte vanmiddag een kwartaalverlies van bijna 1,5 miljard dollar bekend.

Een jaar geleden boekte Boeing in dezelfde periode ook al verlies, toen nog van 149 miljoen dollar. Over het eerste half jaar werd een verlies van bijna 1,8 miljard dollar in de boeken gezet.

Boeing zit in de problemen na twee fatale ongelukken met 737 MAX-toestellen. Begin deze maand werd bekend dat de vliegtuigproducent schuld gaat bekennen aan het schenden van de voorwaarden van een eerdere schikking met de Amerikaanse justitie. Om strafvervolging te ontlopen, moet een extra boete worden betaald.

Voor die boete zette Boeing in de nieuwe kwartaalcijfers al 244 miljoen dollar apart. Ondertussen is de kas van het bedrijf leeg en is de schuld opgelopen naar bijna 58 miljard dollar. Ook leverde Boeing met 92 passagiersvliegtuigen een derde minder toestellen af dan een jaar geleden.

Nieuwe topman

Topman Dave Calhoun noemt de afgelopen drie maanden een "uitdagend kwartaal". Omdat de Amerikaanse luchtvaartdienst heeft ingestemd met een nieuw veiligheidsplan van Boeing denkt hij dat nu weer vooruit kan kijken.

Dat maakt Calhoun zelf niet mee. Met de nieuwe kwartaalcijfers maakte Boeing bekend dat de topman over precies een week wordt opgevolgd door Kelly Ortberg. De 64-jarige vliegtuigveteraan was eerder de baas bij luchtvaarttoeleverancier Rockwell Collins en voorzitter van belangenvereniging Aerospace Industries Association (AIA).

Calhoun kondigde in maart aan dat hij eind dit jaar zou vertrekken bij Boeing.