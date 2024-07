Boeing bekent schuld in 737 Max-zaak en kan boete van ruim 240 miljoen dollar verwachten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft met Boeing een overeenkomst bereikt over het uitblijven van verbeteringen na twee fatale ongelukken met 737 Max-toestellen. De vliegtuigbouwer schond de voorwaarden van een eerdere schikking en stemt nu in met een schuldbekentenis en een boete van 243,6 miljoen dollar, laat het ministerie weten.

In twee jaar tijden stortten twee Boeing-vliegtuigen van het type 737 Max neer. In 2018 kwamen in Indonesië alle 189 inzittenden om toen het toestel in de Javazee stortte. Het jaar erop overleefde geen van de 157 inzittenden een crash in Ethiopië. Uit onderzoek bleek dat er problemen waren met een veiligheidssysteem.