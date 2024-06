EPA Stukken van het wrak van een Boeing 737 Max 8 vliegtuig van Ethiopian Airlines

NOS Nieuws • vandaag, 23:15 Nabestaanden vliegtuigcrashes eisen dat justitie Boeing alsnog vervolgt

Nabestaanden van de slachtoffers van twee dodelijke Boeing 737 Max-crashes hebben het Amerikaanse Openbare Ministerie gevraagd om de vliegtuigfabrikant te vervolgen en het bedrijf een boete oplopend tot 22,5 miljard euro op te leggen.

In 2018 stortte in Indonesië een Boeing 737 Max neer in de Javazee. Daar kwamen 189 mensen bij om het leven. In 2019 crashte hetzelfde type vliegtuig in Ethiopië. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Uit onderzoek bleek dat er problemen waren met een veiligheidssysteem.

Vervolgingen

Boeing trof in 2021 een schikking van ruim 2 miljard euro met het Amerikaanse OM. Het Amerikaanse bedrijf had voor luchtvaartautoriteit FAA informatie achtergehouden over de problemen. Na die schikking zou er geen vervolging meer worden ingesteld.

Maar eerder dit jaar, nadat een Boeing 737 Max een stuk van een deurpaneel had verloren, stelde het OM dat Boeing afspraken uit de overeenkomst had geschonden. Het bedrijf kan nu toch worden vervolgd voor de twee crashes.

De nabestaanden willen nu dat justitie Boeing alsnog aanklaagt. De advocaat die de familieleden vertegenwoordigt, schrijft in een brief aan het OM dat "de misdaad van Boeing de dodelijkste bedrijfsmisdaad is in de geschiedenis van de Verenigde Staten". Daarom is een miljardenboete "juridisch gerechtvaardigd en passend".

Van de boete zou 13 miljard euro volgens de nabestaanden opgeschort kunnen worden "onder de voorwaarde dat Boeing het bedrag besteedt aan een onafhankelijke bedrijfsmonitor en inzet op verbetering op naleving en veiligheid". Of er nu daadwerkelijk een strafzaak zal komen, is onduidelijk. Aanklagers hebben tot 7 juli om bij een rechter aan te geven wat ze willen.

Meer problemen

Na het incident met het deurpaneel in januari dit jaar kwamen er meer berichten naar buiten over problemen met de vliegtuigen van Boeing. Deze week nog zei een klokkenluider dat de vliegtuigfabrikant honderden defecte onderdelen is kwijtgeraakt. Mogelijk zijn die in 737 Max-toestellen terechtgekomen.

Door de vele incidenten moest Boeing-topman Dave Calhoun zich gisteren verantwoorden tijdens een hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat. Daar bood hij zijn excuses aan aan de nabestaanden van de slachtoffers van de crashes. "Ik maak mijn excuses voor het leed dat we hebben aangericht."

Bij die hoorzitting zei hij ook dat Boeing nog geen contact had gehad met klokkenluiders binnen het bedrijf, maar dat hij dat wel een goed idee vond. "Onze cultuur is verre van perfect, maar we komen in actie en boeken vooruitgang."

Het hoofd van de onderzoekcommissie, de Democratische senator Richard Blumenthal, zei tijdens de hoorzitting dat het bedrijf winst nog altijd het belangrijkst vindt en "daardoor de grenzen opzoekt en zijn werknemers als onbelangrijk beschouwt".